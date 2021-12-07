СМИ: установлено местоположение тел 13 погибших в шахте «Листвяжная»
Местонахождение тел еще 13 погибших при аварии в шахте «Листвяжная» обнаружили за прошедшие сутки, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. Информацию подтвердил источник ТАСС в экстренных службах.
«В течение суток на аварийном участке работали 83 горноспасателя. Они провели разведку более 1,7 км ранее не обследованных выработок. Были обнаружены тела 13 погибших», — рассказал собеседник «РИА Новости».
25 ноября на шахте «Листвяжная» (принадлежит ХК «СДС-уголь», входящей в «Сибирский деловой союз» Михаила Федяева) произошло сильное задымление. По предварительной версии прокуратуры, причиной аварии стал взрыв метана.
В результате пострадало несколько десятков шахтеров, 51 человек, в том числе пять горноспасателей, погибли. В шахте продолжаются поиски их тел. Следственный комитет возбудил два уголовных дела и предъявил обвинение руководству шахты в нарушении правил промышленной безопасности, а инспекторам Ростехнадзора – в халатности при проведении проверок.