СМИ: установлено местоположение тел 13 погибших в шахте «Листвяжная»

В результате пострадало несколько десятков шахтеров, 51 человек, в том числе пять горноспасателей, погибли. В шахте продолжаются поиски их тел. Следственный комитет возбудил два уголовных дела и предъявил обвинение руководству шахты в нарушении правил промышленной безопасности, а инспекторам Ростехнадзора – в халатности при проведении проверок.