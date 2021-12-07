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Общество

В Новосибирской области произошел взрыв газа в жилом доме

Ведомости

Газовый баллон взорвался в квартире в жилом доме в городе Тогучине в Новосибирской области, в результате пострадал один человек, его доставили в больницу, говорится на сайте регионального СК. Ведомство начало доследственную проверку. 

Пресс-служба МЧС по региону сообщила, что сообщение о пожаре поступило 7 декабря в 05:40 (01:40 мск). Пожар произошел в квартире на первом этаже трехэтажного дома, огонь устранили в течение 25 минут. До приезда пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 12 человек. 

«До прибытия пожарно-спасательных подразделений из дома самостоятельно эвакуировались 12 человек. По оперативной информации из горящей квартиры жильцы дома спасли мужчину, его госпитализировали медики в центральную районную больницу с ожогами», — рассказали в МЧС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных