В Новосибирской области произошел взрыв газа в жилом доме
Газовый баллон взорвался в квартире в жилом доме в городе Тогучине в Новосибирской области, в результате пострадал один человек, его доставили в больницу, говорится на сайте регионального СК. Ведомство начало доследственную проверку.
Пресс-служба МЧС по региону сообщила, что сообщение о пожаре поступило 7 декабря в 05:40 (01:40 мск). Пожар произошел в квартире на первом этаже трехэтажного дома, огонь устранили в течение 25 минут. До приезда пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 12 человек.
«До прибытия пожарно-спасательных подразделений из дома самостоятельно эвакуировались 12 человек. По оперативной информации из горящей квартиры жильцы дома спасли мужчину, его госпитализировали медики в центральную районную больницу с ожогами», — рассказали в МЧС.