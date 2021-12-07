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ФСБ задержала в Ярославской области изготавливавшего взрывчатку подростка

Ведомости

ФСБ задержала в Ярославской области подростка, который изготавливал взрывчатку, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей службы.

Задержанный — студент одного из колледжей 2005 года рождения. Он состоял в закрытых чатах в Telegram вместе с другими «радикально настроенными людьми», рассказали в ФСБ. Задержанный через интернет призывал к насилию в отношении правоохранителей, планировал резонансные акции, направленные на дестабилизацию социально-политической обстановки в регионе. Для этого подросток изготовлял взрывчатку из общедоступных компонентов. 

В ходе обыска у задержанного дома обнаружили и изъяли самодельное взрывчатое вещество, компоненты для него, обрез охотничьего оружия и боеприпасы, средства связи и коммуникации. В отношении подростка возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 222.1 (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных