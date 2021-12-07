ФСБ задержала в Ярославской области изготавливавшего взрывчатку подростка
ФСБ задержала в Ярославской области подростка, который изготавливал взрывчатку, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей службы.
Задержанный — студент одного из колледжей 2005 года рождения. Он состоял в закрытых чатах в Telegram вместе с другими «радикально настроенными людьми», рассказали в ФСБ. Задержанный через интернет призывал к насилию в отношении правоохранителей, планировал резонансные акции, направленные на дестабилизацию социально-политической обстановки в регионе. Для этого подросток изготовлял взрывчатку из общедоступных компонентов.
В ходе обыска у задержанного дома обнаружили и изъяли самодельное взрывчатое вещество, компоненты для него, обрез охотничьего оружия и боеприпасы, средства связи и коммуникации. В отношении подростка возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 222.1 (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств).