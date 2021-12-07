ФСБ задержала в Ярославской области изготавливавшего взрывчатку подростка

Задержанный — студент одного из колледжей 2005 года рождения. Он состоял в закрытых чатах в Telegram вместе с другими «радикально настроенными людьми», рассказали в ФСБ. Задержанный через интернет призывал к насилию в отношении правоохранителей, планировал резонансные акции, направленные на дестабилизацию социально-политической обстановки в регионе. Для этого подросток изготовлял взрывчатку из общедоступных компонентов.