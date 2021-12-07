В России выявили менее 32 000 случаев COVID-19 впервые с середины октября

За последние сутки в России зарегистрировали 31 096 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель опустился ниже отметки в 32 000 случаев впервые с 14 октября. Также за сутки зарегистрировали 1182 случая смерти — показатель не превышает уровень в 1200 случаев второй день подряд.