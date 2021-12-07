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Общество

В России выявили менее 32 000 случаев COVID-19 впервые с середины октября

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировали 31 096 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель опустился ниже отметки в 32 000 случаев впервые с 14 октября. Также за сутки зарегистрировали 1182 случая смерти — показатель не превышает уровень в 1200 случаев второй день подряд.

За весь период пандемии в России выявили 9 864 845 случаев заражения коронавирусом. 8 565 091 пациент выздоровел от COVID-19, 283 644 — скончались.

В Москве за сутки зарегистрировали 2573 случая заражения вирусом. 896 пациентов госпитализировали, 553 человека находятся на ИВЛ. 

Также высокий прирост заболеваемости за сутки выявлен в Санкт-Петербурге — 2381 случай, Московской области — 2208, Красноярском крае и Самарской области — по 781 случаю, Воронежской области — 717 случаев.

По данным оперштаба на 3 декабря, коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 53,7%. Прививку первым компонентом вакцины сделали около 72,1 млн россиян, полностью вакцинировались почти 64 млн человек. В России поставлена цель вакцинировать 80% населения, однако такого показателя пока достиг только Севастополь. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных