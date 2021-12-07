В России выявили менее 32 000 случаев COVID-19 впервые с середины октября
За последние сутки в России зарегистрировали 31 096 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель опустился ниже отметки в 32 000 случаев впервые с 14 октября. Также за сутки зарегистрировали 1182 случая смерти — показатель не превышает уровень в 1200 случаев второй день подряд.
За весь период пандемии в России выявили 9 864 845 случаев заражения коронавирусом. 8 565 091 пациент выздоровел от COVID-19, 283 644 — скончались.
В Москве за сутки зарегистрировали 2573 случая заражения вирусом. 896 пациентов госпитализировали, 553 человека находятся на ИВЛ.
Также высокий прирост заболеваемости за сутки выявлен в Санкт-Петербурге — 2381 случай, Московской области — 2208, Красноярском крае и Самарской области — по 781 случаю, Воронежской области — 717 случаев.
По данным оперштаба на 3 декабря, коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 53,7%. Прививку первым компонентом вакцины сделали около 72,1 млн россиян, полностью вакцинировались почти 64 млн человек. В России поставлена цель вакцинировать 80% населения, однако такого показателя пока достиг только Севастополь.