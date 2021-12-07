Глава представительства «Аэрофлота» в Крыму покончил с собой
«Для компании это неожиданная трагедия и большая потеря. Просим отнестись с пониманием, что в настоящее время мы вынуждены воздержаться от каких-либо комментариев — по этическим причинам и в интересах следствия», — сообщили в авиакомпании.
Ранее о самоубийстве главы крымского представительства «Аэрофлота» сообщил Telegram-канал Mash. По данным канала, мужчину нашли в офисе компании в Симферополе, он оставил записку.
Информацию о смерти топ-менеджера подтвердил руководитель региона Сергей Аксенов. Он сообщил, что не знает деталей произошедшего. «Деталей не знаю, информационно знаю. Здесь не готов сказать, надо следствие просить комментировать», — сказал Аксенов журналистам.