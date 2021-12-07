Мишустин заявил о росте заболеваемости коронавирусом в 11 регионах России

«Ситуация с заболеваемостью ковидом в целом по стране остаётся напряжённой. По итогам прошлой недели рост заболеваемости отмечен в 11 регионах. Положение дел осложняется тем, что в мире выявлен и во многих странах уже зафиксирован новый штамм коронавируса», — сказал Мишустин. Он отметил, что пока неясно, как штамм повлияет на общую картину, однако нужно быть готовыми к любому сценарию.