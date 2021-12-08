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С задержанного в Дании судна «Академик Иоффе» сняли арест

Ведомости

Датский суд рассмотрел апелляционную жалобу и отменил постановление суда Йоринга об аресте российского научно-исследовательского судна «Академик Иоффе», сообщило Минобрнауки в своем Telegram-канале. Судно возвращается в Россию.

«После получения судовых документов в суде Йоринга научно-исследовательское судно «Академик Иоффе» покинуло территориальные воды Дании и направилось в порт Калининграда», — добавили в министерстве.

«Академик Иоффе» принадлежит Институту океанологии РАН. О его задержании в датском порту Скаген 4 ноября сообщило посольство России в Копенгагене. Такой шаг объяснили обеспечительными мерами по иску One Ocean Expeditions Ltd.

В компании заявили, что в 2018 г. арендовали корабль у кипрской Terragelida Ship Management (согласно документам PwC, эта организация является дочерней структурой Института океанологии) для туристических экспедиций по северной части Атлантики, однако сначала судно село на мель, а потом его отозвали в Россию. Отмечалось, что канадская компания понесла серьезные убытки, обанкротилась и сочла виновником произошедшего арендодателя, который не исполнил свои обязательства.

One Ocean Expeditions Ltd. попросила выплатить ей $6,5 млн из-за того, что «Академик Иоффе» сел на мель, и $12,5 млн в качестве издержек из-за отозванных в Россию судов и возмещения дополнительного ущерба бизнесу. В Институте РАН же сказали, что не заключили договоры аренды и ответственности не несут, но признали, что у них есть контракт на фрахт судов с Terragelida.

«Академик Иоффе» — научно-исследовательское судно длиной 117 м. Оно было построено в 1988 г. и названо в честь советского физика Абрама Федоровича Иоффе. Судно имеет статус уникальной научной установки и используется для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных