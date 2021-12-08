С задержанного в Дании судна «Академик Иоффе» сняли арест

One Ocean Expeditions Ltd. попросила выплатить ей $6,5 млн из-за того, что «Академик Иоффе» сел на мель, и $12,5 млн в качестве издержек из-за отозванных в Россию судов и возмещения дополнительного ущерба бизнесу. В Институте РАН же сказали, что не заключили договоры аренды и ответственности не несут, но признали, что у них есть контракт на фрахт судов с Terragelida.