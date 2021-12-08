Умер бывший игрок и тренер «Ростова» Игорь Гамула

В июле 2011 г. Гамула начал работать в спортивном отделе «Ростова» в должности тренера-селекционера, а уже в начале августа того же года возглавил молодежный состав клуба. В сентябре 2014 г. стал главным тренером «Ростова». Покинул пост в середине декабря, но продолжил работать в клубе как старший тренер молодежного состава. В 2021 г. стал главным тренером команды «Гераклион» в дивизионе «А» чемпионата Москвы среди ЛФК.