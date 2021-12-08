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Умер бывший игрок и тренер «Ростова» Игорь Гамула

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Бывший игрок и тренер «Ростова» Игорь Гамула умер сегодня на 62-м году жизни, сообщается на сайте футбольного клуба.

«Игорь Васильевич посвятил большую часть своей жизни донскому футболу, оставаясь патриотом нашего клуба. Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Игоря Васильевича», — сказано в сообщении. Причину смерти спортсмена в «Ростове» не назвали.

Гамула родился 17 февраля 1960 г. в городе Ворошиловске Луганской области Украинской ССР. В Высшей лиге чемпионата СССР выступал за клубы «Заря» и «Ростов», с последним в 1981 г. выиграл кубок страны. Тренерскую карьеру начал в 1992 г. в херсонской «Таврии». Затем, в 2001-2004 гг. работал в новороссийском «Черноморце», после чего тренировал латвийскую «Даугаву».

В июле 2011 г. Гамула начал работать в спортивном отделе «Ростова» в должности тренера-селекционера, а уже в начале августа того же года возглавил молодежный состав клуба. В сентябре 2014 г. стал главным тренером «Ростова». Покинул пост в середине декабря, но продолжил работать в клубе как старший тренер молодежного состава. В 2021 г. стал главным тренером команды «Гераклион» в дивизионе «А» чемпионата Москвы среди ЛФК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных