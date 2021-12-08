В парламенте Казахстана одобрили отмену смертной казни

В Казахстане с 2004 г. действует мораторий на смертную казнь, но суды продолжали приговаривать осужденных к высшей мере наказания в исключительных случаях, в том числе за преступления, квалифицируемые как теракты. Такие осужденные отбывали пожизненное заключение в качестве альтернативного наказания, но могли бы быть казнены в случае отмены моратория. Один из последних смертных приговор был вынесен в 2016 г. Руслану Кулекбаеву, который обвинялся в массовом расстреле людей в центре Алматы, в результате которого погибли 10 человек.