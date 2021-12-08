В парламенте Казахстана одобрили отмену смертной казни
Нижняя палата парламента Казахстана (Меджлис) приняла во втором, окончательном чтении законопроект о полной отмене смертной казни в стране, сообщает агентство «Казинформ». Теперь этот проект отправится на рассмотрение в верхнюю палату — Сенат.
Первоначальная версия проекта предполагала исключение смертной казни из 13 статей Уголовного кодекса, однако сохраняла возможность вынесения смертного приговора за особо тяжкие преступления военного характера, совершенные в военное время. В ноябре президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что смертная казнь должна быть отменена «без каких-либо оговорок», после чего в документ внесли соответствующие поправки.
В Казахстане с 2004 г. действует мораторий на смертную казнь, но суды продолжали приговаривать осужденных к высшей мере наказания в исключительных случаях, в том числе за преступления, квалифицируемые как теракты. Такие осужденные отбывали пожизненное заключение в качестве альтернативного наказания, но могли бы быть казнены в случае отмены моратория. Один из последних смертных приговор был вынесен в 2016 г. Руслану Кулекбаеву, который обвинялся в массовом расстреле людей в центре Алматы, в результате которого погибли 10 человек.
Осенью прошлого года Казахстан присоединился ко Второму факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленному на отмену смертной казни. Все страны — участницы протокола обязуются не применять ее у себя и исключить из законодательства. Казахстан допустил единственное исключение в отношении применения казни в военное время.
В России мораторий на смертную казнь действует с 1997 г. При этом страна подписала Международный пакт, но не присоединилась к протоколу. Последней страной в Европе и единственной в СНГ, где до сих пор практикуется эта мера наказания, остается Белоруссия.