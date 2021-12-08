В России за сутки выявили менее 31 000 случаев COVID-19 впервые с октября
За последние сутки в России выявили 30 752 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель опустился ниже отметки в 31 000 впервые с 13 октября. Также за сутки зарегистрировали 1179 случаев смерти от COVID-19.
За весь период пандемии в России зарегистрировали 9 895 597 случаев заражения коронавирусом. 8 602 067 пациента вылечились от COVID-19, 284 823 – скончались.
За сутки в Москве выявили 3004 новых случая заражения вирусом. 919 человек госпитализировали с COVID-19, на ИВЛ находятся 553 пациента.
Также высокий прирост заболеваемости коронавирусом зарегистрировали в Санкт-Петербурге – 2209 случаев, Московской области – 1854, Красноярском крае – 766, Самарской области – 752, Воронежской области – 701 случай.
По данным оперштаба на 3 декабря, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 53,7%. Прививку первым компонентом вакцины сделали 72,1 млн россиян, а полностью привились 64 млн человек.