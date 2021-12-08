Газета
Общество

В России за сутки выявили менее 31 000 случаев COVID-19 впервые с октября

Ведомости

За последние сутки в России выявили 30 752 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель опустился ниже отметки в 31 000 впервые с 13 октября. Также за сутки зарегистрировали 1179 случаев смерти от COVID-19.

За весь период пандемии в России зарегистрировали 9 895 597 случаев заражения коронавирусом. 8 602 067 пациента вылечились от COVID-19, 284 823 – скончались.

За сутки в Москве выявили 3004 новых случая заражения вирусом. 919 человек госпитализировали с COVID-19, на ИВЛ находятся 553 пациента.

Также высокий прирост заболеваемости коронавирусом зарегистрировали в Санкт-Петербурге – 2209 случаев, Московской области – 1854, Красноярском крае – 766, Самарской области – 752, Воронежской области – 701 случай.

По данным оперштаба на 3 декабря, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 53,7%. Прививку первым компонентом вакцины сделали 72,1 млн россиян, а полностью привились 64 млн человек.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных