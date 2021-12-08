«Коммерсантъ» узнал об аресте поставщика 350 000 бракованных рубашек для МВД
Главное следственное управление СКР проводит расследование обстоятельств поставок «БМФ» для нужд МВД более 350 000 бракованных рубашек, ущерб оценивается в более 270 млн руб., сообщил «Коммерсант». В рамках расследования был задержан гендиректор компании «БМФ "Борис Ляшук, которому предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Басманный суд арестовал Ляшука до 26 декабря.
Согласно материалам дела, компания в 2017 г. выиграла тендер на поставку МВД одежды, в том числе блузок, платьев и рубашек. 5 мая того же года занимавший тогда должность замначальника управления организации материально-технического обеспечения департамента тыла МВД Сергей Горелик заключил с «БМФ» еще один госконтракт. 22 августа Горелик подписал допсоглашение к нему, по которому общая сумма контракта выросла до 564,5 млн руб.
«БМФ» должен был сшить и поставить МВД более 350 600 рубашек с длинными и короткими рукавами серо-голубого и белого цветов. Однако, по мнению следствия, Ляшук изначально не собирался исполнять контракт в полном объеме и начал экономить на производстве одежды. Для этого Ляшук использовал некачественные и более дешевые материалы: по мнению следствия, нити ткани, из которой шили рубашки, были полугнилыми, поэтому одежда быстро изнашивалась и приходила в негодность. Ущерб по делу составляет 270,2 млн руб., а нанесен он был не только МВД, но и Российской Федерации, потому что контракт заключен в рамках гособоронзаказа.
Согласно картотеке арбитражного суда, МВД не обжаловало выполнение госконтракта в целом, но четыре раза подавало в арбитраж на поставщика и взыскивало с него небольшие суммы за несвоевременную поставку одежды. По данным доследственной проверки, бенефициар БМФ – бизнесмен Дмитрий Атрощенко, который сейчас проходит по уголовному делу в качестве свидетеля и отрицает участие во владении компанией. Атрощенко – фигурант другого уголовного дела о махинациях с поставками сухпайков для Минобороны.
Защита Ляшука сообщила, что следствие предлагало бизнесмену заключить сделку, но он отказался. Ляшук не признал свою вину. По мнению защиты, СК необоснованно вмешался в спор хозяйствующих субъектов, который можно было решить в суде. Адвокаты заявили, что Ляшук не контролировал пошив рубашек. Также им неизвестно о проведении экспертиз, которые подтвердили бы выводы следствия.