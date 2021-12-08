«Коммерсантъ» узнал об аресте поставщика 350 000 бракованных рубашек для МВД

«БМФ» должен был сшить и поставить МВД более 350 600 рубашек с длинными и короткими рукавами серо-голубого и белого цветов. Однако, по мнению следствия, Ляшук изначально не собирался исполнять контракт в полном объеме и начал экономить на производстве одежды. Для этого Ляшук использовал некачественные и более дешевые материалы: по мнению следствия, нити ткани, из которой шили рубашки, были полугнилыми, поэтому одежда быстро изнашивалась и приходила в негодность. Ущерб по делу составляет 270,2 млн руб., а нанесен он был не только МВД, но и Российской Федерации, потому что контракт заключен в рамках гособоронзаказа.