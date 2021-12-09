«Зенит» сыграл вничью с «Челси» в групповом этапе Лиги чемпионов

«Зенит» занял третье место в группе Н с пятью очками. Это позволит ему выступить в 2022 г. в плей-офф Лиги Европы. 23 ноября «Зенит» сыграл со шведским «Мальме» со счетом 1:1 и не смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов. 3 ноября команда проиграла матч с итальянским «Ювентусом» со счетом 2:4.