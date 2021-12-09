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«Зенит» сыграл вничью с «Челси» в групповом этапе Лиги чемпионов

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Российский футбольный клуб «Зенит» вничью сыграл с лондонским «Челси» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов, встреча закончилась со счетом 3:3, сообщили «РИА Новости».

Среди игроков «Зенита» голы забили Клаудиньо, Сердар Азмун и Магомед Оздоев. У «Челси» отличились Тимо Вернер и Ромелу Лукаку. Вернер в этом матче забил самый быстрый гол в истории Лиги — первый мяч он отправил в ворота на 83-й секунде игры. 

«Зенит» занял третье место в группе Н с пятью очками. Это позволит ему выступить в 2022 г. в плей-офф Лиги Европы. 23 ноября «Зенит» сыграл со шведским «Мальме» со счетом 1:1 и не смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов. 3 ноября команда проиграла матч с итальянским «Ювентусом» со счетом 2:4. 

Ранее по теме: «Зенит» сыграл вничью с «Мальме» и не смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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