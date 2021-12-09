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«Коммерсантъ» узнал об утечке данных пациентов наркологической клиники Verimed

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В интернете появилось объявление о продаже базы данных пациентов клиники Verimed, которая занимается лечением от алкоголизма, наркомании и других зависимостей, в базе содержится 250 000 записей, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора компании Infosecurity a Softline Игоря Сергиенко. По его словам, объявление появилось 3 декабря на сайте, домен которого похож на сайт клиники.

Сергиенко рассказал, что, согласно объявлению, в базе данных содержатся паспортные данные, мобильные телефоны, адреса, год реабилитации, фотоархив, истории болезни и корпоративные данные клиники. Он отметил, что записи в базе могут повторяться. Объявление выглядит достоверно, но пример базы получить не удалось. Клинику оповестили об этом, но реакции от нее не поступило, добавил Сергиенко. В Verimed не ответили на запрос издания. 

В пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что проверят информацию об утечке данных и направят в клинику требование предоставить информацию об инциденте. 

Сергиенко отметил, что если база данных достоверна, клиника может получить иски от пациентов, которые были скомпрометированы. В Роскомнадзоре подтвердили, что люди, пострадавшие от компрометации, имеют право требовать от виновного компенсацию. 

По словам эксперта центра продуктов Dozor «Ростелеком-Солара» Алексея Кубарева, за последние три года крупные утечки медицинских данных были зарегистрированы в Бразилии, Индии и Великобритании, а в 2020 г. в Москве утекли данные 300 000 жителей города, переболевших коронавирусом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных