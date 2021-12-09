«Коммерсантъ» узнал об утечке данных пациентов наркологической клиники Verimed

Сергиенко рассказал, что, согласно объявлению, в базе данных содержатся паспортные данные, мобильные телефоны, адреса, год реабилитации, фотоархив, истории болезни и корпоративные данные клиники. Он отметил, что записи в базе могут повторяться. Объявление выглядит достоверно, но пример базы получить не удалось. Клинику оповестили об этом, но реакции от нее не поступило, добавил Сергиенко. В Verimed не ответили на запрос издания.