«Коммерсантъ» узнал об утечке данных пациентов наркологической клиники Verimed
В интернете появилось объявление о продаже базы данных пациентов клиники Verimed, которая занимается лечением от алкоголизма, наркомании и других зависимостей, в базе содержится 250 000 записей, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора компании Infosecurity a Softline Игоря Сергиенко. По его словам, объявление появилось 3 декабря на сайте, домен которого похож на сайт клиники.
Сергиенко рассказал, что, согласно объявлению, в базе данных содержатся паспортные данные, мобильные телефоны, адреса, год реабилитации, фотоархив, истории болезни и корпоративные данные клиники. Он отметил, что записи в базе могут повторяться. Объявление выглядит достоверно, но пример базы получить не удалось. Клинику оповестили об этом, но реакции от нее не поступило, добавил Сергиенко. В Verimed не ответили на запрос издания.
В пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что проверят информацию об утечке данных и направят в клинику требование предоставить информацию об инциденте.
Сергиенко отметил, что если база данных достоверна, клиника может получить иски от пациентов, которые были скомпрометированы. В Роскомнадзоре подтвердили, что люди, пострадавшие от компрометации, имеют право требовать от виновного компенсацию.
По словам эксперта центра продуктов Dozor «Ростелеком-Солара» Алексея Кубарева, за последние три года крупные утечки медицинских данных были зарегистрированы в Бразилии, Индии и Великобритании, а в 2020 г. в Москве утекли данные 300 000 жителей города, переболевших коронавирусом.