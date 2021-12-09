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Общество

В СК оценили ущерб от коррупции за девять месяцев в 13 млрд рублей

Ведомости

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что за 9 месяцев 2021 года коррупционный ущерб, нанесенный государству, составил 13 млрд руб. Об этом он рассказал в совместном интервью «Интерфаксу» и «Российской газете».

Бастрыкин пояснил, что за этот же период времени было добровольно возмещено более 8 млрд руб., также был наложен арест на имущество на сумму почти 18 млрд руб. Это в два раза больше, чем за такой же период прошлого года.

«В целом можно сказать, что комплексные меры в текущем году позволяют полностью возместить ущерб, причиненный коррупционными преступлениями», — заявил Бастрыкин. По его словам, за девять месяцев 2021 г. в следственные органы СК поступило 23 634 сообщения о коррупционных преступлениях, по результатам их рассмотрения возбудили 17 563 уголовных дела. Это на 15% выше показателей 2020 г. 

По статистике, каждое четвертое дело о даче взятки —27%, о получении взятки—16%. Далее идут дела о мошенничестве, присвоении или растрате. Всего в суды направлено 7405 коррупционных дел в отношении 8175 человек.

Ранее в МВД заявили, что самыми коррумпированными сферами деятельности в России являются финансово-кредитная cфера, сфера освоения бюджетных средств, потребительского рынка, деятельность органов власти и управления, а также строительства. Коррупция нередко выявляется в сфере транспорта и жилищно-коммунального хозяйства. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных