В СК оценили ущерб от коррупции за девять месяцев в 13 млрд рублей
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что за 9 месяцев 2021 года коррупционный ущерб, нанесенный государству, составил 13 млрд руб. Об этом он рассказал в совместном интервью «Интерфаксу» и «Российской газете».
Бастрыкин пояснил, что за этот же период времени было добровольно возмещено более 8 млрд руб., также был наложен арест на имущество на сумму почти 18 млрд руб. Это в два раза больше, чем за такой же период прошлого года.
«В целом можно сказать, что комплексные меры в текущем году позволяют полностью возместить ущерб, причиненный коррупционными преступлениями», — заявил Бастрыкин. По его словам, за девять месяцев 2021 г. в следственные органы СК поступило 23 634 сообщения о коррупционных преступлениях, по результатам их рассмотрения возбудили 17 563 уголовных дела. Это на 15% выше показателей 2020 г.
По статистике, каждое четвертое дело о даче взятки —27%, о получении взятки—16%. Далее идут дела о мошенничестве, присвоении или растрате. Всего в суды направлено 7405 коррупционных дел в отношении 8175 человек.
Ранее в МВД заявили, что самыми коррумпированными сферами деятельности в России являются финансово-кредитная cфера, сфера освоения бюджетных средств, потребительского рынка, деятельность органов власти и управления, а также строительства. Коррупция нередко выявляется в сфере транспорта и жилищно-коммунального хозяйства.