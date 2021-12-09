Pantone назвал главный цвет 2022 года
Институт цвета Pantone выбрал главный цвет 2022 года, им стал Very Peri — синий с фиолетово-красным оттенком, следует из публикации на сайте института.
В Pantone отметили, что «любознательный и интригующий» Very Peri является «символом глобального духа времени и перехода». Этот цвет, по мнению института, помогает принять «измененный ландшафт возможностей» и открывает «новое видение».
«По мере того как мы выходим из интенсивного периода изоляции, наши представления и стандарты меняются, а наша физическая и цифровая жизнь объединилась по-новому», — говорится в сообщении института.
С учетом трендов гейминга, растущей популярности метавселенных и подъемом творческого сообщества в цифровом пространстве Very Peri иллюстрирует то, каким образом цветовые тенденции в цифровом мире проявляются в физическом мире, а также наоборот.
В 2021 г. Pantone назвал сразу два главных цвета 2021 г.: Illuminating (желтый) и Ultimate Gray (серый). Сочетание этих цветов институт охарактеризовал как «вдохновляющее и дающее надежду». По мнению Pantone, это сочетание лучше всего выражает настроение 2021 г., подчеркивая, как не похожие друг на друга элементы могут объединяться, чтобы поддерживать друг друга. В 2020 г. цветом года стал «классический синий».