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Pantone назвал главный цвет 2022 года

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Институт цвета Pantone выбрал главный цвет 2022 года, им стал Very Peri — синий с фиолетово-красным оттенком, следует из публикации на сайте института.

В Pantone отметили, что «любознательный и интригующий» Very Peri является «символом глобального духа времени и перехода». Этот цвет, по мнению института, помогает принять «измененный ландшафт возможностей» и открывает «новое видение».

«По мере того как мы выходим из интенсивного периода изоляции, наши представления и стандарты меняются, а наша физическая и цифровая жизнь объединилась по-новому», — говорится в сообщении института.

С учетом трендов гейминга, растущей популярности метавселенных и подъемом творческого сообщества в цифровом пространстве Very Peri иллюстрирует то, каким образом цветовые тенденции в цифровом мире проявляются в физическом мире, а также наоборот.

В 2021 г. Pantone назвал сразу два главных цвета 2021 г.: Illuminating (желтый) и Ultimate Gray (серый). Сочетание этих цветов институт охарактеризовал как «вдохновляющее и дающее надежду». По мнению Pantone, это сочетание лучше всего выражает настроение 2021 г., подчеркивая, как не похожие друг на друга элементы могут объединяться, чтобы поддерживать друг друга. В 2020 г. цветом года стал «классический синий».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных