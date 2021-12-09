Pantone назвал главный цвет 2022 года

В 2021 г. Pantone назвал сразу два главных цвета 2021 г.: Illuminating (желтый) и Ultimate Gray (серый). Сочетание этих цветов институт охарактеризовал как «вдохновляющее и дающее надежду». По мнению Pantone, это сочетание лучше всего выражает настроение 2021 г., подчеркивая, как не похожие друг на друга элементы могут объединяться, чтобы поддерживать друг друга. В 2020 г. цветом года стал «классический синий».