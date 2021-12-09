Газета
Общество

В России второй день подряд выявили менее 31 000 случаев коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировали 30 209 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель не превышает отметку в 31 000 случаев второй день подряд. Также за сутки зарегистрирован 1181 случай смерти от COVID-19 — показатель держится примерно на одном уровне четвертый день подряд.

За весь период пандемии в России выявили 9 925 806 случаев заражения коронавирусом. 8 637 861 пациент выздоровел от COVID-19, 286 004 человека скончались.

В Москве за сутки выявили 2948 случаев заражения, 845 из них были госпитализированы. 560 человек находятся на ИВЛ. 3171 пациент выписался из больниц после выздоровления, 92 пациента скончались. 

Высокий прирост заболеваемости коронавирусом также зарегистрирован в Санкт-Петербурге — 2111 случаев, Московской области — 1616, Самарской области — 749, Красноярском крае — 729, Пермском крае — 690 случаев.

По данным оперштаба на 3 декабря, коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 53,7%. Прививку первым компонентом вакцины сделали около 72,1 млн россиян, полностью вакцинировались почти 64 млн человек. В России поставлена цель вакцинировать 80% населения, однако такого показателя пока достиг только Севастополь. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных