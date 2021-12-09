В России второй день подряд выявили менее 31 000 случаев коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировали 30 209 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель не превышает отметку в 31 000 случаев второй день подряд. Также за сутки зарегистрирован 1181 случай смерти от COVID-19 — показатель держится примерно на одном уровне четвертый день подряд.