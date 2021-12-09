В России второй день подряд выявили менее 31 000 случаев коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировали 30 209 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель не превышает отметку в 31 000 случаев второй день подряд. Также за сутки зарегистрирован 1181 случай смерти от COVID-19 — показатель держится примерно на одном уровне четвертый день подряд.
За весь период пандемии в России выявили 9 925 806 случаев заражения коронавирусом. 8 637 861 пациент выздоровел от COVID-19, 286 004 человека скончались.
В Москве за сутки выявили 2948 случаев заражения, 845 из них были госпитализированы. 560 человек находятся на ИВЛ. 3171 пациент выписался из больниц после выздоровления, 92 пациента скончались.
Высокий прирост заболеваемости коронавирусом также зарегистрирован в Санкт-Петербурге — 2111 случаев, Московской области — 1616, Самарской области — 749, Красноярском крае — 729, Пермском крае — 690 случаев.
По данным оперштаба на 3 декабря, коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 53,7%. Прививку первым компонентом вакцины сделали около 72,1 млн россиян, полностью вакцинировались почти 64 млн человек. В России поставлена цель вакцинировать 80% населения, однако такого показателя пока достиг только Севастополь.