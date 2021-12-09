Около 50 млрд евро из фонда восстановления ЕС после пандемии выделят на образование
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на проекты в сфере образования будет выделено около €50 млрд из европейского фонда восстановления экономики после пандемии COVID-19. Об этом она сообщила во время выступления на онлайн-форуме по проблеме образования.
Глава Еврокомиссии отметила, что благодаря этим средствам 19 государств ЕС смогут обеспечить своих студентов и преподавателей необходимыми электронными устройствами.
«Фонд "ЕС нового поколения" — из него более 12% ассигнований будут направлены в образовательные системы. Это около 50 млрд евро. В частности, 19 государств ЕС смогут снабдить студентов и преподавателей электронными устройствами. Например, Словакия намерена увеличить количество подключенных к интернету классных комнат с одной трети сегодня до 90% [через 7 лет]», — сказала она (цитата по ТАСС).
Фонд «ЕС нового поколения» объемом 750 млрд евро был утвержден в прошлом году на период семь лет. Все деньги для этого фонда Еврокомиссия планирует привлечь в качестве коммерческих кредитов, погашение которых рассчитано до 2058 г.