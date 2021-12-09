Около 50 млрд евро из фонда восстановления ЕС после пандемии выделят на образование

«Фонд "ЕС нового поколения" — из него более 12% ассигнований будут направлены в образовательные системы. Это около 50 млрд евро. В частности, 19 государств ЕС смогут снабдить студентов и преподавателей электронными устройствами. Например, Словакия намерена увеличить количество подключенных к интернету классных комнат с одной трети сегодня до 90% [через 7 лет]», — сказала она (цитата по ТАСС).