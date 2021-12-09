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Общество

Около 50 млрд евро из фонда восстановления ЕС после пандемии выделят на образование

Ведомости

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на проекты в сфере образования будет выделено около €50 млрд из европейского фонда восстановления экономики после пандемии COVID-19. Об этом она сообщила во время выступления на онлайн-форуме по проблеме образования. 

Глава Еврокомиссии отметила, что благодаря этим средствам 19 государств ЕС смогут обеспечить своих студентов и преподавателей необходимыми электронными устройствами. 

«Фонд "ЕС нового поколения" — из него более 12% ассигнований будут направлены в образовательные системы. Это около 50 млрд евро. В частности, 19 государств ЕС смогут снабдить студентов и преподавателей электронными устройствами. Например, Словакия намерена увеличить количество подключенных к интернету классных комнат с одной трети сегодня до 90% [через 7 лет]», — сказала она (цитата по ТАСС). 

Фонд «ЕС нового поколения» объемом 750 млрд евро был утвержден в прошлом году на период семь лет. Все деньги для этого фонда Еврокомиссия планирует привлечь в качестве коммерческих кредитов, погашение которых рассчитано до 2058 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных