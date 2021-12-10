Умер создатель игровых консолей Nintendo Масаюки Уэмура
В возрасте 78 лет умер создатель игровых консолей японской компании Nintendo Масаюки Уэмура, сообщает The Japan Times со ссылкой на Киотский университет, в котором преподавал Уэмура.
По данным издания, разработчик скончался 6 декабря, но известно об этом стало только сейчас. Причина его смерти не сообщается.
Уэмура пришел на работу в Nintendo в 1971 г. в качестве инженера, а в 1981 г. начал работать над игровой консолью Famicom - в России продавалась под брендом «Денди». После этого, в 1990 г., создал более усовершенствованную версию приставок Super Nintendo Entertainment System (SNES). В мире было продано более 100 млн этих приставок, пишет издание.
Уэмура ушел из Nintendo в 2004 г., сохранив за собой статус консультанта компании. В последние годы преподавал в Киотском университете.