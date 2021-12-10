Умер создатель игровых консолей Nintendo Масаюки Уэмура

Уэмура пришел на работу в Nintendo в 1971 г. в качестве инженера, а в 1981 г. начал работать над игровой консолью Famicom - в России продавалась под брендом «Денди». После этого, в 1990 г., создал более усовершенствованную версию приставок Super Nintendo Entertainment System (SNES). В мире было продано более 100 млн этих приставок, пишет издание.