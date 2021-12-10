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Умер создатель игровых консолей Nintendo Масаюки Уэмура

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В возрасте 78 лет умер создатель игровых консолей японской компании Nintendo Масаюки Уэмура, сообщает The Japan Times со ссылкой на Киотский университет, в котором преподавал Уэмура. 

По данным издания, разработчик скончался 6 декабря, но известно об этом стало только сейчас. Причина его смерти не сообщается.

Уэмура пришел на работу в Nintendo в 1971 г. в качестве инженера, а в 1981 г. начал работать над игровой консолью Famicom  - в России продавалась под брендом «Денди». После этого, в 1990 г., создал более усовершенствованную версию приставок Super Nintendo Entertainment System (SNES). В мире было продано более 100 млн этих приставок, пишет издание. 

Уэмура ушел из Nintendo в 2004 г., сохранив за собой статус консультанта компании. В последние годы преподавал в Киотском университете.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных