Вакцинация подростков от COVID-19 начнется до конца 2021 года

«До конца года первую вакцинацию проведем [среди подростков] по всей России», — заявил глава Минздрава во время своего визита в Пермь. Ранее министр сообщил, что испытания вакцины от коронавируса для детей 6-11 лет начнутся в России в начале 2022 г.