Вакцинация подростков от COVID-19 начнется до конца 2021 года
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил сроки начала вакцинации подростков 12-17 лет, передает ТАСС.
«До конца года первую вакцинацию проведем [среди подростков] по всей России», — заявил глава Минздрава во время своего визита в Пермь. Ранее министр сообщил, что испытания вакцины от коронавируса для детей 6-11 лет начнутся в России в начале 2022 г.
«Гам-Ковид-Вак-М» («Спутник М») для детей 12-17 лет зарегистрировали 24 ноября. Его разработали в Центре им. Гамалеи на базе вакцины «Спутник V». После вакцинации «Спутником М» клеточный иммунитет к коронавирусу сформировался у 93,2% добровольцев.
Эксперты Минздрава и Федерального медико-биологического агентства заявили, что вакцинация детей от COVID-19 может защитить их от тяжелых осложнений заболевания, однако она должна оставаться добровольной.
В своем материале об испытаниях вакцины «РИА Новости» сообщали, что противопоказаниями к применению «Спутника М» являются гиперчувствительность к одному из компонентов препарата, тяжелые аллергические реакции, острые заболевания и обострение хронических заболеваний.
После прививки могут в течение трех дней наблюдаться озноб, повышение температуры, артралгия, миалгия, астения, общее недомогание, утомляемость, головная боль, болезненность в месте укола, гиперемия и отечность. Реже наблюдаются тошнота, диспепсия, заложенность носа, увеличение лимфоузлов, панические атаки, аллергия, кратковременное изменение анализов крови.