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Вакцинация подростков от COVID-19 начнется до конца 2021 года

Ведомости

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил сроки начала вакцинации подростков 12-17 лет, передает ТАСС. 

«До конца года первую вакцинацию проведем [среди подростков] по всей России», — заявил глава Минздрава во время своего визита в Пермь. Ранее министр сообщил, что испытания вакцины от коронавируса для детей 6-11 лет начнутся в России в начале 2022 г.

«Гам-Ковид-Вак-М» («Спутник М») для детей 12-17 лет зарегистрировали 24 ноября. Его разработали в Центре им. Гамалеи на базе вакцины «Спутник V». После вакцинации «Спутником М» клеточный иммунитет к коронавирусу сформировался у 93,2% добровольцев. 

Эксперты Минздрава и Федерального медико-биологического агентства заявили, что вакцинация детей от COVID-19 может защитить их от тяжелых осложнений заболевания, однако она должна оставаться добровольной.

В своем материале об испытаниях вакцины «РИА Новости» сообщали, что противопоказаниями к применению «Спутника М» являются гиперчувствительность к одному из компонентов препарата, тяжелые аллергические реакции, острые заболевания и обострение хронических заболеваний.

После прививки могут в течение трех дней наблюдаться озноб, повышение температуры, артралгия, миалгия, астения, общее недомогание, утомляемость, головная боль, болезненность в месте укола, гиперемия и отечность. Реже наблюдаются тошнота, диспепсия, заложенность носа, увеличение лимфоузлов, панические атаки, аллергия, кратковременное изменение анализов крови.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных