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Названы самые популярные направления у россиян для поездок зимой

Ведомости

В текущем году в пятерку стран, где чаще всего хотят перезимовать россияне, вошли Армения, Таиланд, Турция, Азербайджан и Шри-Ланка, говорится в исследовании аналитиков сервиса «Яндекс.Путешествия».

Вьетнам и Индонезия уступили свои позиции Сербии и Шри-Ланке в связи с ограничениями, введенными на фоне пандемии коронавируса. Таиланд вернулся в список популярных направлений — интерес к этой стране вырос в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом. Наиболее популярными направлениями стали Ереван, Пхукет, Баку, Коломбо и Стамбул, как показали результаты анализа поиска и бронирования авиабилетов.

В среднем россияне планируют жить в теплых краях пять недель. Поездка на Шри-Ланку, в Армению и Сербию занимает в среднем четыре недели, а в Таиланд, Индию и США — пять-шесть недель.

Самые дешевые авиабилеты на эту зиму были в Армению и Турцию — в среднем 16 200 руб. за рейс туда и обратно. Дороже всего оказались билеты в Таиланд (больше 58 000 руб.) и США (около 49 000 руб.).

По словам руководителя «Яндекс.Путешествий» Ирины Рейдер, интерес к длительным зимним поездкам за рубеж постепенно восстанавливается. «По сравнению с прошлым годом количество пользователей, которые решили провести зиму в теплых уголках планеты, выросло на 20%. Их пока на 60% меньше, чем до пандемии, но тренд положительный. Открываются новые направления, понемногу снижаются цены, и туристов становится все больше», — отметила она.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил, что основными направлениями россиян для новогоднего путешествия стали Египет и Турция.

Среди других популярных у россиян стран — ОАЭ, а также Доминиканская республика, которая «очень активна в «карибской тройке» с Кубой и Мексикой», сказал Барзыкин. По его словам, не массово, но начинает открываться Юго-Восточная Азия. «Островной Вьетнам и Таиланд — это все с ограничениями, ПЦР-тестами… Это не массовый поток, но потихоньку Юго-Восточная Азия приоткрывается», — пояснил он в беседе с ТАСС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных