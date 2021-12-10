Названы самые популярные направления у россиян для поездок зимой

Среди других популярных у россиян стран — ОАЭ, а также Доминиканская республика, которая «очень активна в «карибской тройке» с Кубой и Мексикой», сказал Барзыкин. По его словам, не массово, но начинает открываться Юго-Восточная Азия. «Островной Вьетнам и Таиланд — это все с ограничениями, ПЦР-тестами… Это не массовый поток, но потихоньку Юго-Восточная Азия приоткрывается», — пояснил он в беседе с ТАСС.