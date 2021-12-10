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Общество

«Коммерсантъ» узнал о нехватке лекарств от аутоимунных заболеваний из-за COVID-19

Ведомости

Возросший спрос на средства от аутоиммунных заболеваний для лечения COVID-19 привел к снижению доступности этих лекарств для пациентов с ревматоидным артритом, пишет «Коммерсантъ».

Поскольку получать такие лекарства по льготным рецептам стало сложнее, многие больные вынуждены покупать их в аптеках за свой счет, сообщает издание.

Продажи 19 препаратов для лечения аутоиммунных заболеваний, включая ревматоидный артрит, в январе — октябре текущего года выросли на 22,7% год к году, до 2,86 млрд руб., сообщили в маркетинговом агентстве DSM Group. В частности, продажи лекарств на основе дексаметазона выросли на 54%, метилпреднизолона — на 34%, преднизолона — на 30%. За этот период на 165% вырос спрос и на разработанный Pfizer препарат «яквинус» на основе тофацитиниба, который стоит 49 000 руб. за упаковку.

На этом фоне дистрибуторы были вынуждены ограничить поставки лекарств в аптеки в пользу госклиник. «Нам уже пришлось временно приостановить поставки в коммерческий сегмент тофацитиниба, используемого также при лечении COVID-19, голимумаба и адалимумаба», — сказал коммерческий директор ЦВ «Протек» Борис Попов. Он пояснил, что эта мера должна помочь удовлетворить повышенный спрос на препараты со стороны госсегмента. По его словам, дефицит этих препаратов на складах компании сейчас в среднем составляет 23%.

Россия — не единственная страна, столкнувшаяся с такой ситуацией. Так, Европейская антиревматическая лига (EULAR) ранее указывала на необходимость разумного распределения лекарств между пациентами с ревматоидным артритом и с COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных