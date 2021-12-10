«Коммерсантъ» узнал о нехватке лекарств от аутоимунных заболеваний из-за COVID-19

Продажи 19 препаратов для лечения аутоиммунных заболеваний, включая ревматоидный артрит, в январе — октябре текущего года выросли на 22,7% год к году, до 2,86 млрд руб., сообщили в маркетинговом агентстве DSM Group. В частности, продажи лекарств на основе дексаметазона выросли на 54%, метилпреднизолона — на 34%, преднизолона — на 30%. За этот период на 165% вырос спрос и на разработанный Pfizer препарат «яквинус» на основе тофацитиниба, который стоит 49 000 руб. за упаковку.