ФСБ сообщила о задержании участника ОПГ в Крыму

«В 2018 г. член ОПГ покинул территорию полуострова и длительное время скрывался от правоохранительных органов», — подчеркнули в ведомстве. Преступника задержали на территории Чечни, после чего его этапировали в Крым. Там ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.