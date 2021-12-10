ФСБ сообщила о задержании участника ОПГ в Крыму
ФСБ России совместно с МВД задержали в Чечне участника этнической ОПГ, которая действовала на территории Крыма, сообщает «РИА Новости».
«Сотрудники УФСБ установили и задержали на территории одного из регионов Российской Федерации участника этнической преступной группы, находящегося в федеральном розыске», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Задержанный совершил тяжкие преступления на территории Крыма, среди которых убийство в составе группы лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбойным нападением с применением оружия, говорится в сообщении.
«В 2018 г. член ОПГ покинул территорию полуострова и длительное время скрывался от правоохранительных органов», — подчеркнули в ведомстве. Преступника задержали на территории Чечни, после чего его этапировали в Крым. Там ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.