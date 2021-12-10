В Тульской области начали расследование после убийства подполковника Росгвардии

Ранее источник ТАСС сообщил, что подполковник пропал без вести 19 ноября. Его тело нашли с осколочными ранами в заброшенном доме в селе Анишино Тульской области, рядом с телом обнаружили элементы гранаты. Эту информацию подтвердили источники «РИА Новости» и «Интерфакса».