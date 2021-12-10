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В Тульской области начали расследование после убийства подполковника Росгвардии

Ведомости

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту гибели подполковника Росгвардии в Тульской области по статье об убийстве, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По факту гибели подполковника Росгвардии возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство")», — сообщил собеседник агентства. Он рассказал, что погибший служил в специальном отряде быстрого реагирования (СОБР). В ходе расследования проведут несколько экспертиз, в том числе взрывотехническую и судебно-медицинскую.

Ранее источник ТАСС сообщил, что подполковник пропал без вести 19 ноября. Его тело нашли с осколочными ранами в заброшенном доме в селе Анишино Тульской области, рядом с телом обнаружили элементы гранаты. Эту информацию подтвердили источники «РИА Новости» и «Интерфакса».

Убитый служил в Подмосковье. Предварительно следователи рассматривали версию самоубийства. В пресс-службе управления Росгвардии по Тульской области агентству сообщили, что гибель силовика не связана с его службой и носит бытовой характер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных