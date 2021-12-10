В Тульской области начали расследование после убийства подполковника Росгвардии
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту гибели подполковника Росгвардии в Тульской области по статье об убийстве, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«По факту гибели подполковника Росгвардии возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство")», — сообщил собеседник агентства. Он рассказал, что погибший служил в специальном отряде быстрого реагирования (СОБР). В ходе расследования проведут несколько экспертиз, в том числе взрывотехническую и судебно-медицинскую.
Ранее источник ТАСС сообщил, что подполковник пропал без вести 19 ноября. Его тело нашли с осколочными ранами в заброшенном доме в селе Анишино Тульской области, рядом с телом обнаружили элементы гранаты. Эту информацию подтвердили источники «РИА Новости» и «Интерфакса».
Убитый служил в Подмосковье. Предварительно следователи рассматривали версию самоубийства. В пресс-службе управления Росгвардии по Тульской области агентству сообщили, что гибель силовика не связана с его службой и носит бытовой характер.