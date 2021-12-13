Ученые из США заявили об эффективности препарата от алкоголизма при лечении COVID-19
Специалисты Гарвардской медицинской школы и Бостонской детской больницы выявили, что препарат для лечения алкогольной зависимости дисульфирам эффективен в лечении COVID-19, лекарство снизило число случаев заболевания на 34% и предотвратило летальные исходы, говорится в исследовании. Первыми на него обратили внимание «Известия».
Исследователи с помощью вычислительных методов проанализировали базу данных историй болезни, которые содержатся в Национальной системе здравоохранения по делам ветеранов. В выборку вошли 944 000 человек, которые хотя бы один раз сдали тест на коронавирус с февраля 2020 г. пл февраль 2021 г. 2233 человека принимали дисульфирам от алкоголизма. Среди тех, кто принимал лекарство, заболеваемость коронавирусом была на 34% ниже, чем у остальных. Также в этой группе не было зарегистрировано случаев смерти от COVID-19.
В исследовании говорится, что, поскольку оно было наблюдательным, в его ходе невозможно было установить причину эффективности препарата против коронавируса, однако это можно выяснить в ходе дальнейших клинических испытаний. Авторы работы добавили, что дисульфирам подавляет выработку фермента, который участвует в метаболизме этанола. Возможно, препарат может ослабить симптомы тяжелой формы COVID-19, подавляя белок, который участвует в гипервоспалении.
Доктор химических наук, главный научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории компьютерного моделирования лекарственный средств им. В. А. Потемкина ЮУрГУ Мария Гришина пояснила изданию, что препарат также может влиять на выработку ферментов, которые помогают коронавирусу распространяться в организме. По словам заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислава Отставнова, польза от применения дисульфирама в борьбе с COVID-19 была обоснована моделированием еще в первые месяцы пандемии в России. Однако на практике польза препарата еще не доказана, уточнил ученый.