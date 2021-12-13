Ученые из США заявили об эффективности препарата от алкоголизма при лечении COVID-19

Исследователи с помощью вычислительных методов проанализировали базу данных историй болезни, которые содержатся в Национальной системе здравоохранения по делам ветеранов. В выборку вошли 944 000 человек, которые хотя бы один раз сдали тест на коронавирус с февраля 2020 г. пл февраль 2021 г. 2233 человека принимали дисульфирам от алкоголизма. Среди тех, кто принимал лекарство, заболеваемость коронавирусом была на 34% ниже, чем у остальных. Также в этой группе не было зарегистрировано случаев смерти от COVID-19.