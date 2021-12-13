В Балтийском море столкнулись два грузовых судна

Одно из судов зарегистрировано в Дании, другое — в Великобритании. Пока неизвестно, сколько человек находится на борту судов, однако на датском корабле было минимум два человека. В поисковой операции участвуют около 10 лодок Швеции и Дании, а также вертолеты. Франзен отметил, что сейчас нет данных о возможных повреждениях судов.