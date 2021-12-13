В Балтийском море столкнулись два грузовых судна
Два грузовых судна столкнулись в Балтийском море между шведским городом Истадом и островом Борнхольм в Дании, одно из судов перевернулось, идут поиски как минимум двух человек, сообщило SVT News со ссылкой на управление судоходства страны.
«Спасательные лодки услышали крики в воде <…> Одно из судов лежит вверх дном. Мы точно не знаем, как это произошло», — сообщил менеджер по коммуникациям ведомства Йонас Франзен.
Одно из судов зарегистрировано в Дании, другое — в Великобритании. Пока неизвестно, сколько человек находится на борту судов, однако на датском корабле было минимум два человека. В поисковой операции участвуют около 10 лодок Швеции и Дании, а также вертолеты. Франзен отметил, что сейчас нет данных о возможных повреждениях судов.