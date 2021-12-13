Газета
Общество

ФСБ сообщила о задержании 106 сторонников украинских неонацистов

Ведомости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала 106 сторонников украинской неонацистской группировки «МКУ», двое из которых подозреваются в подготовке нападений на образовательные учреждения, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей службы. По данным ведомства, задержания проводились в 37 регионах России.

Создатель группировки — гражданин Украины 2000 года рождения, который объявлен в международный розыск и действует «под покровительством украинских спецслужб», рассказали в ФСБ. Силовики задержали в том числе троих администраторов интернет-сообществ «МКУ», которые по указанию создателя группировки пропагандировали «экстремизм и призывали совершать насильственные акции». Еще двоих задержанных подозревают в подготовке нападений на образовательные учреждения. 

Сотрудники ФСБ пресекли акцию группировки, которая должна была пройти в различных регионах России и в рамках которой его сторонники получали указания о совершении терактов и массовых убийств. В Пензенской области и Коми пресекли деятельность двух экстремистских групп, аффилированных с «МКУ», численностью пять и восемь человек. В домах задержанных обнаружили гладкоствольное и нарезное гражданское охотничье оружие и боеприпасы к нему, пневматические пистолеты, охолощенные пистолеты и автоматы. Силовики проверяют информацию о планах переделать оружие в боевое. Также они изъяли много холодного оружия и баллончики со слезоточивым газом. 

В отношении основателя группировки расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). С начала года ФСБ сообщила о проведении нескольких операций и с марта задержала около 60 неонацистов из группировки. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных