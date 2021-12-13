ФСБ сообщила о задержании 106 сторонников украинских неонацистов

Сотрудники ФСБ пресекли акцию группировки, которая должна была пройти в различных регионах России и в рамках которой его сторонники получали указания о совершении терактов и массовых убийств. В Пензенской области и Коми пресекли деятельность двух экстремистских групп, аффилированных с «МКУ», численностью пять и восемь человек. В домах задержанных обнаружили гладкоствольное и нарезное гражданское охотничье оружие и боеприпасы к нему, пневматические пистолеты, охолощенные пистолеты и автоматы. Силовики проверяют информацию о планах переделать оружие в боевое. Также они изъяли много холодного оружия и баллончики со слезоточивым газом.