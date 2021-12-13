ФСБ сообщила о задержании 106 сторонников украинских неонацистов
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала 106 сторонников украинской неонацистской группировки «МКУ», двое из которых подозреваются в подготовке нападений на образовательные учреждения, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей службы. По данным ведомства, задержания проводились в 37 регионах России.
Создатель группировки — гражданин Украины 2000 года рождения, который объявлен в международный розыск и действует «под покровительством украинских спецслужб», рассказали в ФСБ. Силовики задержали в том числе троих администраторов интернет-сообществ «МКУ», которые по указанию создателя группировки пропагандировали «экстремизм и призывали совершать насильственные акции». Еще двоих задержанных подозревают в подготовке нападений на образовательные учреждения.
Сотрудники ФСБ пресекли акцию группировки, которая должна была пройти в различных регионах России и в рамках которой его сторонники получали указания о совершении терактов и массовых убийств. В Пензенской области и Коми пресекли деятельность двух экстремистских групп, аффилированных с «МКУ», численностью пять и восемь человек. В домах задержанных обнаружили гладкоствольное и нарезное гражданское охотничье оружие и боеприпасы к нему, пневматические пистолеты, охолощенные пистолеты и автоматы. Силовики проверяют информацию о планах переделать оружие в боевое. Также они изъяли много холодного оружия и баллончики со слезоточивым газом.
В отношении основателя группировки расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). С начала года ФСБ сообщила о проведении нескольких операций и с марта задержала около 60 неонацистов из группировки.