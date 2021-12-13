Пять человек пострадали в результате стрельбы в Курской области

В полиции уточнили, что после нападения молодой человек скрылся — предположительно, на автомобиле. Личность стрелявшего сейчас устанавливается, идет операция по его задержанию. В МВД полагают, что инцидент стал следствием произошедшего несколько дней назад конфликта между охранниками клуба и посетителями. Правоохранители устанавливают потенциально причастных к случившемуся лиц.