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Общество

Пять человек пострадали в результате стрельбы в Курской области

Ведомости

Пять охранников ночного клуба в Курской области получили ранения в результате стрельбы, устроенной неизвестным молодым человеком, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

«Предварительно установлено, что в результате словесного конфликта молодой человек произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону работников службы охраны. В результате ранены пять охранников. Конфликт произошел на входе в развлекательное заведение», — сказано в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

В полиции уточнили, что после нападения молодой человек скрылся — предположительно, на автомобиле. Личность стрелявшего сейчас устанавливается, идет операция по его задержанию. В МВД полагают, что инцидент стал следствием произошедшего несколько дней назад конфликта между охранниками клуба и посетителями. Правоохранители устанавливают потенциально причастных к случившемуся лиц.

Сообщение о стрельбе поступило в полицию 12 декабря около 23.00. После этого на место происшествия отправили наряды полиции Курского района и Северного отдела полиции Курска, а также сотрудников Росгвардии, уточнили в МВД.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных