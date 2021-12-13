В России второй день подряд выявили менее 30 000 случаев коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировали 29 558 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель не превышает уровень в 30 000 случаев вторые сутки подряд — днем ранее выявили 29 929 случаев заражения. Также за сутки зарегистрирован 1121 случай смерти от коронавируса.
За весь период в России выявили 10 046 454 случая заражения вирусом. 8 769 916 пациентов вылечились от COVID-19, 290 604 — скончались.
В Москве за сутки зарегистрировали 2894 случая заражения. 704 пациента за сутки госпитализировали, на ИВЛ находятся 563 человека. 3016 пациентов выздоровели от коронавируса за сутки, 84 — скончались.
Высокий прирост суточной заболеваемости коронавирусом также зарегистрировали в Московской области — 1999 случаев, Санкт-Петербурге — 1968, Краснодарском крае — 812, Самарской области — 694, Пермском крае — 670.
По данным оперштаба на 10 декабря, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 55,7%. Прививки первым компонентом вакцины сделали 74,2 млн россиян, а полностью привились около 67,3 млн человек.