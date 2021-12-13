В России второй день подряд выявили менее 30 000 случаев коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировали 29 558 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель не превышает уровень в 30 000 случаев вторые сутки подряд — днем ранее выявили 29 929 случаев заражения. Также за сутки зарегистрирован 1121 случай смерти от коронавируса.