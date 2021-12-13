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Общество

В России второй день подряд выявили менее 30 000 случаев коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировали 29 558 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель не превышает уровень в 30 000 случаев вторые сутки подряд — днем ранее выявили 29 929 случаев заражения. Также за сутки зарегистрирован 1121 случай смерти от коронавируса.

За весь период в России выявили 10 046 454 случая заражения вирусом. 8 769 916 пациентов вылечились от COVID-19, 290 604 — скончались. 

В Москве за сутки зарегистрировали 2894 случая заражения. 704 пациента за сутки госпитализировали, на ИВЛ находятся 563 человека. 3016 пациентов выздоровели от коронавируса за сутки, 84 — скончались.

Высокий прирост суточной заболеваемости коронавирусом также зарегистрировали в Московской области — 1999 случаев, Санкт-Петербурге — 1968, Краснодарском крае — 812, Самарской области — 694, Пермском крае — 670. 

По данным оперштаба на 10 декабря, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 55,7%. Прививки первым компонентом вакцины сделали 74,2 млн россиян, а полностью привились около 67,3 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных