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Против российской Федерации триатлона ввели санкции из-за допинга

Ведомости

Международный союз триатлона ввел санкции в отношении Федерации триатлона России из-за значительного количества случаев выявления допинга у российских спортсменов, следует из сообщения, опубликованного на сайте международной организации.

«Исполнительный совет Международного союза триатлона принял решение ввести санкции против Федерации триатлона России в связи со значительным количеством случаев допинга в России», — говорится в сообщении.

Ограничительные меры предполагают, в числе прочего, запрет на организацию международных или европейских мероприятий в этом виде спорта, компенсацию средств, выплаченных в качестве призов российским триатлонистам, которые были наказаны за допинговые правонарушения. Помимо этого должностные лица Федерации триатлона России должны уйти в отставку из любых международных и европейских органов в сфере триатлона. Санкции также предполагают, что Федерация триатлона России должна будет достичь соглашения с РУСАДА о проведении тестирования на допинг всех российских спортсменов. Ограничительные меры будут действовать один год, Международный союз триатлона будет ежеквартально оценивать их исполнение российской стороной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных