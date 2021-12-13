Против российской Федерации триатлона ввели санкции из-за допинга

Ограничительные меры предполагают, в числе прочего, запрет на организацию международных или европейских мероприятий в этом виде спорта, компенсацию средств, выплаченных в качестве призов российским триатлонистам, которые были наказаны за допинговые правонарушения. Помимо этого должностные лица Федерации триатлона России должны уйти в отставку из любых международных и европейских органов в сфере триатлона. Санкции также предполагают, что Федерация триатлона России должна будет достичь соглашения с РУСАДА о проведении тестирования на допинг всех российских спортсменов. Ограничительные меры будут действовать один год, Международный союз триатлона будет ежеквартально оценивать их исполнение российской стороной.