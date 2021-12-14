Россияне назвали необходимую сумму для исполнения своей мечты
43% россиян заявили, что для исполнения их мечты в 2022 г. нужна небольшая сумма денег, 36% заявили о больших расходах, а желания 21% респондентов можно исполнить и без денег, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса страховой компании «Росгосстрах жизнь» и банка «Открытие». В опросе приняли участие 1500 человек.
По данным аналитиков, 26% опрошенных нужно 5 млн руб. для исполнения своей мечты. 10% оценили нужную сумму в 3-5 млн руб., 12% — 1-3 млн, 10% — 0,5-1 млн руб. 8% россиян смогут воплотить свое желание, если у них будет по 250 000 — 500 000 руб., 4% — 150 000 — 200 000 руб., по 3% назвали нужной сумму в 100 000 — 150 000 руб. или в 200 000 — 250 000 руб. 23% для исполнения мечты достаточно 100 000 руб.
Согласно результатам исследования, 55% россиян имеют несколько желаний, у трети по одной мечте, а 12% опрошенных ни о чем не мечтают. Россияне, у которых есть мечты, хотели бы завершения пандемии коронавируса — 20%, повышения дохода — 14%, собственное или отдельное жилье — 13%.
В кругосветное путешествие мечтают отправиться 9% россиян, 8% хотели бы купить автомобиль, а по 5% опрошенных — начать свое дело или эмигрировать. Чуть менее 5% респондентов мечтают изменить будущее страны, 4% — устроиться на идеальную работу, 3,5% — найти любовь, 3% — выучить иностранный язык или переехать в другой город, а по 2% опрошенных хотели бы славы, отпуска или водительских прав.