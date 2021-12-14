Россияне назвали необходимую сумму для исполнения своей мечты

По данным аналитиков, 26% опрошенных нужно 5 млн руб. для исполнения своей мечты. 10% оценили нужную сумму в 3-5 млн руб., 12% — 1-3 млн, 10% — 0,5-1 млн руб. 8% россиян смогут воплотить свое желание, если у них будет по 250 000 — 500 000 руб., 4% — 150 000 — 200 000 руб., по 3% назвали нужной сумму в 100 000 — 150 000 руб. или в 200 000 — 250 000 руб. 23% для исполнения мечты достаточно 100 000 руб.