Подозреваемая в хищении у банка 23 млн рублей кассирша из Ачинска сдалась полиции
Кассир банка из Ачинска, подозреваемая в хищении 23 млн руб., сдалась полиции, сообщил портал «МВД Медиа». Женщина пришла в полицию вечером 13 декабря, она скрывалась больше недели.
9 декабря МВД опубликовало видео с камер наблюдения из офиса одного из местных банков. На кадрах видно, как женщина открывает сейфы и складывает деньги в коробки, которые потом уносит с собой. Руководитель организации обратился в полицию, он рассказал, что из банка были похищены 15 млн руб., $49,5 тыс. и 49,2 тыс. евро, принадлежащие учреждению. Полиция установила, что к хищению причастна кассир банка 1991 года рождения. В тот же день мать подозреваемой сообщила о ее пропаже.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). «Один из сотрудников предположил, что мать кассира все же знает, где та находится. Оперативник еще раз поговорил с женщиной, и та убедила дочь прийти в полицию, — говорится в сообщении портала.