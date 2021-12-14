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Общество

Подозреваемая в хищении у банка 23 млн рублей кассирша из Ачинска сдалась полиции

Ведомости

Кассир банка из Ачинска, подозреваемая в хищении 23 млн руб., сдалась полиции, сообщил портал «МВД Медиа». Женщина пришла в полицию вечером 13 декабря, она скрывалась больше недели.

9 декабря МВД опубликовало видео с камер наблюдения из офиса одного из местных банков. На кадрах видно, как женщина открывает сейфы и складывает деньги в коробки, которые потом уносит с собой. Руководитель организации обратился в полицию, он рассказал, что из банка были похищены 15 млн руб., $49,5 тыс. и 49,2 тыс. евро, принадлежащие учреждению. Полиция установила, что к хищению причастна кассир банка 1991 года рождения. В тот же день мать подозреваемой сообщила о ее пропаже. 

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). «Один из сотрудников предположил, что мать кассира все же знает, где та находится. Оперативник еще раз поговорил с женщиной, и та убедила дочь прийти в полицию, — говорится в сообщении портала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных