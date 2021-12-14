Подозреваемая в хищении у банка 23 млн рублей кассирша из Ачинска сдалась полиции

9 декабря МВД опубликовало видео с камер наблюдения из офиса одного из местных банков. На кадрах видно, как женщина открывает сейфы и складывает деньги в коробки, которые потом уносит с собой. Руководитель организации обратился в полицию, он рассказал, что из банка были похищены 15 млн руб., $49,5 тыс. и 49,2 тыс. евро, принадлежащие учреждению. Полиция установила, что к хищению причастна кассир банка 1991 года рождения. В тот же день мать подозреваемой сообщила о ее пропаже.