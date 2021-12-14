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Комитет Госдумы по здравоохранению поддержал законопроект о QR-кодах

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Комитет Госдумы по здравоохранению поддержал законопроект о введении обязательных QR-кодов в общественных местах и рекомендовал принять его в первом чтении, сообщил глава комитета Дмитрий Хубезов. 

«Наше заключение — поддержать и рекомендовать принять в первом чтении», — заявил Хубезов (цитата по «Интерфаксу»). 

12 ноября на фоне роста заболеваемости и смертности от ковида, а также высокого напряжения медицинской системы правительство внесло в нижнюю палату парламента инициативы об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах, а также на междугородном и международном транспорте. Согласно нынешней редакции предполагается, что QR-коды будут работать в обязательном порядке с 1 февраля по 1 июня 2022 г.

13 декабря председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что Совет Госдумы поддержал решение комитета думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры снять законопроект о QR-кодах на транспорте с рассмотрения. Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев заявил, что документ будет доработан.

Ранее по теме: Почему законопроект о QR-кодах на транспорте сняли с рассмотрения

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что QR-коды смогут получить в том числе те россияне, которые получили положительный ПЦР-тест на коронавирус после 1 января 2021 г., но не обращались ко врачу. Если тест выявит у них антитела к вирусу, им выдадут сертификат сроком действия в год. Если же у человека не было положительного теста на коронавирус, однако есть антитела к нему, он получит сертификат переболевшего на полгода. Сертификат с таким же сроком действия получат россияне, которые сделали прививку иностранной вакциной и сдали тест на антитела. 

Ранее по теме: Россияне с антителами смогут получить COVID-сертификат

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных