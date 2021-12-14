Комитет Госдумы по здравоохранению поддержал законопроект о QR-кодах
Комитет Госдумы по здравоохранению поддержал законопроект о введении обязательных QR-кодов в общественных местах и рекомендовал принять его в первом чтении, сообщил глава комитета Дмитрий Хубезов.
«Наше заключение — поддержать и рекомендовать принять в первом чтении», — заявил Хубезов (цитата по «Интерфаксу»).
12 ноября на фоне роста заболеваемости и смертности от ковида, а также высокого напряжения медицинской системы правительство внесло в нижнюю палату парламента инициативы об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах, а также на междугородном и международном транспорте. Согласно нынешней редакции предполагается, что QR-коды будут работать в обязательном порядке с 1 февраля по 1 июня 2022 г.
13 декабря председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что Совет Госдумы поддержал решение комитета думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры снять законопроект о QR-кодах на транспорте с рассмотрения. Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев заявил, что документ будет доработан.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что QR-коды смогут получить в том числе те россияне, которые получили положительный ПЦР-тест на коронавирус после 1 января 2021 г., но не обращались ко врачу. Если тест выявит у них антитела к вирусу, им выдадут сертификат сроком действия в год. Если же у человека не было положительного теста на коронавирус, однако есть антитела к нему, он получит сертификат переболевшего на полгода. Сертификат с таким же сроком действия получат россияне, которые сделали прививку иностранной вакциной и сдали тест на антитела.