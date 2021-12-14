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В России за сутки выявили менее 29 000 случаев коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировали 28 343 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Предыдущие два дня показатель не превышал 30 000 случаев. Также за сутки зарегистрировали 1145 случаев смерти от COVID-19.

За весь период пандемии в России выявили 10 074 797 случаев заражения коронавирусом. 8 804 000 пациентов выздоровели от COVID-19, 291 749 — скончались. 

В Москве за сутки зарегистрировали 1976 случаев заражения коронавирусом — показатель опустился ниже отметки в 2000 впервые с 9 сентября. Также за сутки госпитализировали с COVID-19 822 человека. На ИВЛ находятся 549 пациентов. 

Высокий прирост заболеваемости коронавирусом также зарегистрирован в Санкт-Петербурге — 1989 случаев, Московской области — 1945, Краснодарском крае — 769, Красноярском крае — 703, Самарской области — 678 случаев. 

По данным оперштаба на 10 декабря, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 55,7%. Прививки первым компонентом вакцины сделали 74,2 млн россиян, а полностью привились около 67,3 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных