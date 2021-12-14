В России за сутки выявили менее 29 000 случаев коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировали 28 343 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Предыдущие два дня показатель не превышал 30 000 случаев. Также за сутки зарегистрировали 1145 случаев смерти от COVID-19.
За весь период пандемии в России выявили 10 074 797 случаев заражения коронавирусом. 8 804 000 пациентов выздоровели от COVID-19, 291 749 — скончались.
В Москве за сутки зарегистрировали 1976 случаев заражения коронавирусом — показатель опустился ниже отметки в 2000 впервые с 9 сентября. Также за сутки госпитализировали с COVID-19 822 человека. На ИВЛ находятся 549 пациентов.
Высокий прирост заболеваемости коронавирусом также зарегистрирован в Санкт-Петербурге — 1989 случаев, Московской области — 1945, Краснодарском крае — 769, Красноярском крае — 703, Самарской области — 678 случаев.
По данным оперштаба на 10 декабря, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 55,7%. Прививки первым компонентом вакцины сделали 74,2 млн россиян, а полностью привились около 67,3 млн человек.