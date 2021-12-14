В России за сутки выявили менее 29 000 случаев коронавируса

В Москве за сутки зарегистрировали 1976 случаев заражения коронавирусом — показатель опустился ниже отметки в 2000 впервые с 9 сентября. Также за сутки госпитализировали с COVID-19 822 человека. На ИВЛ находятся 549 пациентов.