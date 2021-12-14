НАК сообщил, что в России за 2021 год не произошло ни одного теракта

По данным НАК, за этот год в России нейтрализовали 23 преступника, в том числе четырех руководителей банды, а также задержали 312 боевиков и 821 пособника. Силовики пресекли деятельность 62 ячеек международных террористических организаций и не допустили въезд в Россию 926 людей, причастных к терроризму.