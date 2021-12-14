НАК сообщил, что в России за 2021 год не произошло ни одного теракта
Российские силовики предотвратили в 2021 г. 65 терактов на стадии подготовки и не допустили ни одного из них, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).
«В результате реализации силовых и профилактических мер в текущем году удалось не допустить совершения террористических актов. На стадии приготовления предотвращено 65 преступлений террористической направленности», — говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
По данным НАК, за этот год в России нейтрализовали 23 преступника, в том числе четырех руководителей банды, а также задержали 312 боевиков и 821 пособника. Силовики пресекли деятельность 62 ячеек международных террористических организаций и не допустили въезд в Россию 926 людей, причастных к терроризму.
«Совместная деятельность Роскомнадзора и правоохранительных органов способствовала усилению защиты информационного пространства от пропаганды идеологии терроризма – заблокировано 6,5 тысячи и удалено около 50 тыс. материалов, содержащих террористическую пропаганду в интернете», — уточнили в НАК. К преступлениям террористической направленности относятся, помимо подготовки теракта, вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и т.д.