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НАК сообщил, что в России за 2021 год не произошло ни одного теракта

Ведомости

Российские силовики предотвратили в 2021 г. 65 терактов на стадии подготовки и не допустили ни одного из них, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

«В результате реализации силовых и профилактических мер в текущем году удалось не допустить совершения террористических актов. На стадии приготовления предотвращено 65 преступлений террористической направленности», — говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

По данным НАК, за этот год в России нейтрализовали 23 преступника, в том числе четырех руководителей банды, а также задержали 312 боевиков и 821 пособника. Силовики пресекли деятельность 62 ячеек международных террористических организаций и не допустили въезд в Россию 926 людей, причастных к терроризму. 

«Совместная деятельность Роскомнадзора и правоохранительных органов способствовала усилению защиты информационного пространства от пропаганды идеологии терроризма – заблокировано 6,5 тысячи и удалено около 50 тыс. материалов, содержащих террористическую пропаганду в интернете», — уточнили в НАК. К преступлениям террористической направленности относятся, помимо подготовки теракта, вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и т.д. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных