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В Рособрнадзоре рассказали о возможной альтернативе ЕГЭ

Ведомости

В ближайшей перспективе портфолио может стать альтернативой ЕГЭ при поступлении в российские вузы, заявил в интервью «Российской газете» глава Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, в ведомстве уже работают над проектом цифрового портфолио, которое предполагает, что все достижения учеников будут собираться в один «файл». 

«Класса с шестого школьники уже будут "копить" свои достижения. Это будет совершенно другая мотивация: планомерно набирать баллы за волонтерство, занятия спортом, творчеством, словом, за достижения, которые потом дадут право поступать в высшие учебные заведения», — пояснил Музаев. По его словам, портфолио с индивидуальными достижениями сейчас волнует учеников 9-11 классов, потому что вузы не засчитывают во время поступления соревнования и олимпиады, в которых участвуют младшие классы, что может демотивировать детей.

Музаев также отметил, что в портфолио будут учитываться только значимые достижения, которые зафиксированы в определенных центрах, которым доверяет Минобрнауки, Минпросвещения, Рособрнадзор, Минкультуры и Росмолодежь.

Ранее глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыки заявил о необходимости отменить ЕГЭ и возродить советскую школу образования. Он также заявил о необходимости убрать «бакалавриаты и специалитеты» и раскритиковал дистанционное образование, потому что из-за него, по его мнению, теряется контакт преподавателя и студента, и заявил, что высшее образование должно быть бесплатным и доступным для людей из простых семей. 

Музаев уже подчеркивал, что полностью отменить ЕГЭ не получится, однако власти рассмотрят вопрос необходимости сохранения этого экзамена в качестве условия для поступления в высшее учебное заведение. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных