В Рособрнадзоре рассказали о возможной альтернативе ЕГЭ
В ближайшей перспективе портфолио может стать альтернативой ЕГЭ при поступлении в российские вузы, заявил в интервью «Российской газете» глава Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, в ведомстве уже работают над проектом цифрового портфолио, которое предполагает, что все достижения учеников будут собираться в один «файл».
«Класса с шестого школьники уже будут "копить" свои достижения. Это будет совершенно другая мотивация: планомерно набирать баллы за волонтерство, занятия спортом, творчеством, словом, за достижения, которые потом дадут право поступать в высшие учебные заведения», — пояснил Музаев. По его словам, портфолио с индивидуальными достижениями сейчас волнует учеников 9-11 классов, потому что вузы не засчитывают во время поступления соревнования и олимпиады, в которых участвуют младшие классы, что может демотивировать детей.
Музаев также отметил, что в портфолио будут учитываться только значимые достижения, которые зафиксированы в определенных центрах, которым доверяет Минобрнауки, Минпросвещения, Рособрнадзор, Минкультуры и Росмолодежь.
Ранее глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыки заявил о необходимости отменить ЕГЭ и возродить советскую школу образования. Он также заявил о необходимости убрать «бакалавриаты и специалитеты» и раскритиковал дистанционное образование, потому что из-за него, по его мнению, теряется контакт преподавателя и студента, и заявил, что высшее образование должно быть бесплатным и доступным для людей из простых семей.
Музаев уже подчеркивал, что полностью отменить ЕГЭ не получится, однако власти рассмотрят вопрос необходимости сохранения этого экзамена в качестве условия для поступления в высшее учебное заведение.