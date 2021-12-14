В Рособрнадзоре рассказали о возможной альтернативе ЕГЭ

«Класса с шестого школьники уже будут "копить" свои достижения. Это будет совершенно другая мотивация: планомерно набирать баллы за волонтерство, занятия спортом, творчеством, словом, за достижения, которые потом дадут право поступать в высшие учебные заведения», — пояснил Музаев. По его словам, портфолио с индивидуальными достижениями сейчас волнует учеников 9-11 классов, потому что вузы не засчитывают во время поступления соревнования и олимпиады, в которых участвуют младшие классы, что может демотивировать детей.