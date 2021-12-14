В Тюмени оштрафовали медсестру за фиктивную вакцинацию от коронавируса

В ноябре Минздрав предложил внести правки в статью КоАП о распространении в СМИ и интернете фейковой общественно значимой информации под видом достоверной. В ведомстве предложили штрафовать за распространение предложений о выдаче фальшивых медицинских справок и сертификатов без проведения медосмотров на сумму от 100 000 до 200 000 руб., при повторном нарушении — до 300 000 руб.