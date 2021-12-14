В Тюмени оштрафовали медсестру за фиктивную вакцинацию от коронавируса
Ленинский суд Тюмени оштрафовал медсестру, которая вносила в Специальный регистр вакцинированных ложные сведения о прививках против COVID-19, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Сумма штрафа составила 100 000 руб.
Суд установил, что с 11 июня по 2 августа 2021 г. она вносила в регистр вакцинированных недостоверные сведения о прохождении вакцинации без ее фактического проведения. За это она принимала вознаграждения в размере 23 000 руб.
Суд признал медсестру виновной по ч. 1 ст. 237 УК РФ по факту искажения информации о фактах, создающих опасность для жизни или здоровья людей. Как сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального департамента здравоохранения, в данный момент медсестра больше не работает в ГБУЗ Тюменской области. В суде она полностью признала свою вину.
В ноябре Минздрав предложил внести правки в статью КоАП о распространении в СМИ и интернете фейковой общественно значимой информации под видом достоверной. В ведомстве предложили штрафовать за распространение предложений о выдаче фальшивых медицинских справок и сертификатов без проведения медосмотров на сумму от 100 000 до 200 000 руб., при повторном нарушении — до 300 000 руб.