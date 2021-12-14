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Общество

В Тюмени оштрафовали медсестру за фиктивную вакцинацию от коронавируса

Ведомости

Ленинский суд Тюмени оштрафовал медсестру, которая вносила в Специальный регистр вакцинированных ложные сведения о прививках против COVID-19, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Сумма штрафа составила 100 000 руб. 

Суд установил, что с 11 июня по 2 августа 2021 г. она вносила в регистр вакцинированных недостоверные сведения о прохождении вакцинации без ее фактического проведения. За это она принимала вознаграждения в размере 23 000 руб. 

Суд признал медсестру виновной по ч. 1 ст. 237 УК РФ по факту искажения информации о фактах, создающих опасность для жизни или здоровья людей. Как сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального департамента здравоохранения, в данный момент медсестра больше не работает в ГБУЗ Тюменской области. В суде она полностью признала свою вину. 

В ноябре Минздрав предложил внести правки в статью КоАП о распространении в СМИ и интернете фейковой общественно значимой информации под видом достоверной. В ведомстве предложили штрафовать за распространение предложений о выдаче фальшивых медицинских справок и сертификатов без проведения медосмотров на сумму от 100 000 до 200 000 руб., при повторном нарушении — до 300 000 руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных