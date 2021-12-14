Ни один из обвиняемых по делу об аварии на шахте «Листвяжная» не признал вину
Ни один из пяти обвиняемых по уголовному делу об аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области не признал вину, сообщил Следственный комитет.
«В рамках расследования назначены и проводятся 125 судебно-медицинских экспертиз, а также горнотехническая, компьютерно-техническая, бухгалтерская и другие. Отмечено, что на сегодняшний день ни один из фигурантов, которым предъявлено обвинение, вину в инкриминируемых деяниях не признал», — говорится в сообщении.
25 ноября на шахте «Листвяжная» (принадлежит ХК «СДС-уголь», входящей в «Сибирский деловой союз» Михаила Федяева) произошло сильное задымление. По предварительной версии прокуратуры, причиной аварии стал взрыв метана. В результате пострадали несколько десятков шахтеров, 51 человек, в том числе пятеро горноспасателей, погибли. 13 декабря МЧС сообщило, что на поверхность было поднято тело последнего погибшего.
Ранее СКР предъявил обвинение директору шахты Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову и начальнику участка Сергею Герасименко по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Главных госинспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина обвинили по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц).