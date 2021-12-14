Ни один из обвиняемых по делу об аварии на шахте «Листвяжная» не признал вину

«В рамках расследования назначены и проводятся 125 судебно-медицинских экспертиз, а также горнотехническая, компьютерно-техническая, бухгалтерская и другие. Отмечено, что на сегодняшний день ни один из фигурантов, которым предъявлено обвинение, вину в инкриминируемых деяниях не признал», — говорится в сообщении.