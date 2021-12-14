Госдума разрешила главам регионов избираться более чем на два срока подряд

Отныне должность главы региона может занять гражданин РФ, достигший 30 лет, без иностранного гражданства сроком на пять лет. Кандидата на должность должны поддержать от 5 до 10% муниципальных депутатов и глав муниципальных образований. Если кандидат не состоит ни в одной из политических партий, то ему необходимо в установленные сроки собрать подписи избирателей в том количестве, который каждый регион РФ назначает самостоятельно.