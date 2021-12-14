Госдума разрешила главам регионов избираться более чем на два срока подряд
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об организации публичной власти в субъектах РФ, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. В соответствии с положениями закона, главы регионов смогут пребывать в своей должности более двух сроков подряд.
«Это базовый законопроект, который несет в себе и прямые нормы, и закладывает определенные параметры организации и работы региональной власти — исполнительной, законодательной, органов местного самоуправления», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Володин подчеркнул, что жители регионов будут самостоятельно принимать решение об избрании глав субъектов на основе оценки качества их работы. Теперь система управления будет «ориентирована на гражданина», при этом повысится «ответственность губернаторов перед гражданами», добавил председатель ГД.
Как заявили в пресс-службе, новый закон обяжет регионы создать контрольно-счетные органы, которые должны будут заниматься проверкой региональных бюджетов и внебюджетных фондов. Ранее это находилось на усмотрении субъектов. Законодательные собрания также получат право вызывать для отчета руководителей региональных органов исполнительной власти и представителей муниципальных органов.
Володин пояснил, что согласование деятельности всех уровней власти — это залог успешного принятия социально-экономических решений в стране. «Именно от согласованных действий всех уровней власти — федерального, регионального и местного — зависит решение многих экономических и социальных задач в каждом регионе и в стране в целом. Результатом принятия закона должно стать четкое распределение полномочий, установление ответственности должностных лиц, повышение уровня открытости и подотчетности органов власти», — заключил председатель ГД.
Отныне должность главы региона может занять гражданин РФ, достигший 30 лет, без иностранного гражданства сроком на пять лет. Кандидата на должность должны поддержать от 5 до 10% муниципальных депутатов и глав муниципальных образований. Если кандидат не состоит ни в одной из политических партий, то ему необходимо в установленные сроки собрать подписи избирателей в том количестве, который каждый регион РФ назначает самостоятельно.