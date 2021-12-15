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Исследование ВШЭ показало недоверие россиян к цифровым технологиям

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64% россиян опасаются за безопасность личных данных в интернете, сообщил РБК со ссылкой на исследование Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, посвященного влиянию процессов цифровизации на права человека. В опросе приняли участие 2007 человек старше 18 лет.

Исследователи также выяснили, что 85% считают, что решения по вопросам граждан должны принимать люди, а не искусственный интеллект. 57% опрошенных считают, что цифровизация образования снижает его качество, обратное мнение высказали 18%. 55% россиян заявили, что камеры наблюдения должны использоваться только для поиска злоумышленников и фиксации опасных ситуаций.

38% россиян отметили, что хотели бы подавать документы в госорганы только в бумажном виде, 43% — и в бумажном, и в электронном, а 17% — только онлайн. По данным исследования, 44% респондентов в целом видят больше пользы от внедрения цифровых технологий, чем вреда; 20% заявили только о пользе, 15% — увидели больше вреда, чем пользы, а 7% — только вред.

Аналитики заявили, что за последние пять лет число киберпреступлений выросло в 25 раз. Такие преступления характеризуются низкой раскрываемостью – около 25%. На эти показатели повлияла пандемия коронавируса, добавили исследователи. По их мнению, основные цифровые угрозы правам граждан – это алгоритмическая обработка данных цифровыми платформами и государством, что может привести к нарушению неприкосновенности частной жизни; цифровая дискриминация людей государством или частными компаниями на основе злоупотребления персональными или большими данными; кибератаки, кибербуллинг и троллинг; информационные войны, рост числа «фейковых новостей» и т.д.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных