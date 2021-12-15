Исследование ВШЭ показало недоверие россиян к цифровым технологиям
Исследователи также выяснили, что 85% считают, что решения по вопросам граждан должны принимать люди, а не искусственный интеллект. 57% опрошенных считают, что цифровизация образования снижает его качество, обратное мнение высказали 18%. 55% россиян заявили, что камеры наблюдения должны использоваться только для поиска злоумышленников и фиксации опасных ситуаций.
38% россиян отметили, что хотели бы подавать документы в госорганы только в бумажном виде, 43% — и в бумажном, и в электронном, а 17% — только онлайн. По данным исследования, 44% респондентов в целом видят больше пользы от внедрения цифровых технологий, чем вреда; 20% заявили только о пользе, 15% — увидели больше вреда, чем пользы, а 7% — только вред.
Аналитики заявили, что за последние пять лет число киберпреступлений выросло в 25 раз. Такие преступления характеризуются низкой раскрываемостью – около 25%. На эти показатели повлияла пандемия коронавируса, добавили исследователи. По их мнению, основные цифровые угрозы правам граждан – это алгоритмическая обработка данных цифровыми платформами и государством, что может привести к нарушению неприкосновенности частной жизни; цифровая дискриминация людей государством или частными компаниями на основе злоупотребления персональными или большими данными; кибератаки, кибербуллинг и троллинг; информационные войны, рост числа «фейковых новостей» и т.д.