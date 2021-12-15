Исследование ВШЭ показало недоверие россиян к цифровым технологиям

38% россиян отметили, что хотели бы подавать документы в госорганы только в бумажном виде, 43% — и в бумажном, и в электронном, а 17% — только онлайн. По данным исследования, 44% респондентов в целом видят больше пользы от внедрения цифровых технологий, чем вреда; 20% заявили только о пользе, 15% — увидели больше вреда, чем пользы, а 7% — только вред.