Умер брат основателя Северной Кореи

Центральное информационное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что лидер страны Ким Чен Ын выразил свои соболезнования в связи с его смертью. «Ким Ен Чжу самоотверженно боролся за реализацию линии и политики партии и внес вклад в ускорение социалистического строительства и развитие государственной социальной системы корейского образца, работая на важных постах партии и государства в течение многих лет», — сообщило агентство.