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Умер брат основателя Северной Кореи

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Брат основателя КНДР Ким Ир Сена — Ким Ён Чжу – скончался в возрасте 101 года, сообщило агентство «Репхап». Причина смерти не называется.

Центральное информационное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что лидер страны Ким Чен Ын выразил свои соболезнования в связи с его смертью. «Ким Ен Чжу самоотверженно боролся за реализацию линии и политики партии и внес вклад в ускорение социалистического строительства и развитие государственной социальной системы корейского образца, работая на важных постах партии и государства в течение многих лет», — сообщило агентство.

Ким Ен Чжу родился в 1920 г. Он занимал должность почетного заместителя председателя постоянного комитета Верховного народного собрания Северной Кореи, был вице-президентом КНДР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных