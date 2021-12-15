Умер брат основателя Северной Кореи
Брат основателя КНДР Ким Ир Сена — Ким Ён Чжу – скончался в возрасте 101 года, сообщило агентство «Репхап». Причина смерти не называется.
Центральное информационное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что лидер страны Ким Чен Ын выразил свои соболезнования в связи с его смертью. «Ким Ен Чжу самоотверженно боролся за реализацию линии и политики партии и внес вклад в ускорение социалистического строительства и развитие государственной социальной системы корейского образца, работая на важных постах партии и государства в течение многих лет», — сообщило агентство.
Ким Ен Чжу родился в 1920 г. Он занимал должность почетного заместителя председателя постоянного комитета Верховного народного собрания Северной Кореи, был вице-президентом КНДР.