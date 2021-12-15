Дептранс назвал дату начала предновогодних пробок в Москве
Аналитики Центра организации дорожного движения Москвы спрогнозировали начало предновогодних пробок в городе с 15 декабря, вечером заторы на дорогах могут достигать 9-10 баллов, говорится в Telegram-канале дептранса Москвы.
«Аналитики ЦОДД прогнозируют рост активных перемещений с 15 декабря. Большая нагрузка будет именно в вечерний час пик — он может начинаться раньше и продолжаться дольше обычного. Мы настоятельно рекомендуем заранее подумать о подарках (их лучше заказывать онлайн) и для поездок по городу пользоваться городским транспортом», — говорится в сообщении.
Пробки, по данным организации, будут собираться из-за предновогоднего ажиотажа, курьерских доставок, снегопадов, мелких ДТП и ограничений из-за строительных работ. Однако уже 30 декабря ситуация улучшится, а 31 декабря московские дороги станут свободнее, кроме районов около торговых центров. В начале января пробки в Москве будут не выше двух баллов, говорится в сообщении.