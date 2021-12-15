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Дептранс назвал дату начала предновогодних пробок в Москве

Ведомости

Аналитики Центра организации дорожного движения Москвы спрогнозировали начало предновогодних пробок в городе с 15 декабря, вечером заторы на дорогах могут достигать 9-10 баллов, говорится в Telegram-канале дептранса Москвы.

«Аналитики ЦОДД прогнозируют рост активных перемещений с 15 декабря. Большая нагрузка будет именно в вечерний час пик — он может начинаться раньше и продолжаться дольше обычного. Мы настоятельно рекомендуем заранее подумать о подарках (их лучше заказывать онлайн) и для поездок по городу пользоваться городским транспортом», — говорится в сообщении.

Пробки, по данным организации, будут собираться из-за предновогоднего ажиотажа, курьерских доставок, снегопадов, мелких ДТП и ограничений из-за строительных работ. Однако уже 30 декабря ситуация улучшится, а 31 декабря московские дороги станут свободнее, кроме районов около торговых центров. В начале января пробки в Москве будут не выше двух баллов, говорится в сообщении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных