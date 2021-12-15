В России вторые сутки подряд выявили менее 29 000 случаев коронавируса

В Москве за сутки выявили 2459 новых заболевших, днем ранее показатель впервые с сентября опустился ниже 2000 случаев — 1976. За сутки госпитализировали с коронавирусом 780 человек. На ИВЛ находятся 548 пациентов московских больниц.