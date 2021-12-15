Газета
Общество

В России вторые сутки подряд выявили менее 29 000 случаев коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировали 28 363 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель не превышает отметку в 29 000 вторые сутки подряд. Также за сутки от COVID-19 скончались 1142 человека.

За весь период пандемии в России выявили 10 103 160 случаев заражения коронавирусом. 8 839 633 пациента выздоровели от COVID-19, 292 891 – скончался.

В Москве за сутки выявили 2459 новых заболевших, днем ранее показатель впервые с сентября опустился ниже 2000 случаев — 1976. За сутки госпитализировали с коронавирусом 780 человек. На ИВЛ находятся 548 пациентов московских больниц.

Высокий суточный прирост заболеваемости зарегистрирован также в Санкт-Петербурге – 2055 случаев, Московской области – 1739, Красноярском крае – 715, Краснодарском крае – 687, Пермском крае – 661 случай.

По состоянию на 10 декабря, уровень коллективного иммунитета в России составляет 55,7%. Прививку от COVID-19 первым компонентом вакцины сделали 74,2 млн россиян, а полностью привились около 67,3 млн человек.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных