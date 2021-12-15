В России вторые сутки подряд выявили менее 29 000 случаев коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировали 28 363 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель не превышает отметку в 29 000 вторые сутки подряд. Также за сутки от COVID-19 скончались 1142 человека.
За весь период пандемии в России выявили 10 103 160 случаев заражения коронавирусом. 8 839 633 пациента выздоровели от COVID-19, 292 891 – скончался.
В Москве за сутки выявили 2459 новых заболевших, днем ранее показатель впервые с сентября опустился ниже 2000 случаев — 1976. За сутки госпитализировали с коронавирусом 780 человек. На ИВЛ находятся 548 пациентов московских больниц.
Высокий суточный прирост заболеваемости зарегистрирован также в Санкт-Петербурге – 2055 случаев, Московской области – 1739, Красноярском крае – 715, Краснодарском крае – 687, Пермском крае – 661 случай.
По состоянию на 10 декабря, уровень коллективного иммунитета в России составляет 55,7%. Прививку от COVID-19 первым компонентом вакцины сделали 74,2 млн россиян, а полностью привились около 67,3 млн человек.