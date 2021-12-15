Участники Олимпиады в Пекине получат доступ к заблокированным в стране Instagram и Twitter
Оргкомитет зимней Олимпиады в Пекине даст участникам соревнований доступ к заблокированным в Китае соцсетям Instagram и Twitter, сообщил ТАСС со ссылкой на Международный олимпийский комитет (МОК). На материковом Китае заблокирован доступ к соцсетям Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp и Telegram и поисковой системе Google.
«В соответствии с обязательствами, которые по контракту взял на себя город-организатор, оргкомитет зимних Олимпийских игр в Пекине предоставит внутри замкнутой системы открытый интернет-сервис всем аккредитованным участникам на ключевых олимпийских объектах», — сообщили в МОК. Соцсети будут доступны в Олимпийской деревне, местах проведения соревнований и внесоревновательных мероприятий и в отелях.
В пределах Пекина и Чжанцзякоу можно будет получить доступ к открытому интернет-сервису с помощью сим-карт, которые предоставит оргкомитет Олимпиады, добавили в МОК. Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 г.