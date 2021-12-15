Участники Олимпиады в Пекине получат доступ к заблокированным в стране Instagram и Twitter

«В соответствии с обязательствами, которые по контракту взял на себя город-организатор, оргкомитет зимних Олимпийских игр в Пекине предоставит внутри замкнутой системы открытый интернет-сервис всем аккредитованным участникам на ключевых олимпийских объектах», — сообщили в МОК. Соцсети будут доступны в Олимпийской деревне, местах проведения соревнований и внесоревновательных мероприятий и в отелях.