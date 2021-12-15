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Участники Олимпиады в Пекине получат доступ к заблокированным в стране Instagram и Twitter

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Оргкомитет зимней Олимпиады в Пекине даст участникам соревнований доступ к заблокированным в Китае соцсетям Instagram и Twitter, сообщил ТАСС со ссылкой на Международный олимпийский комитет (МОК). На материковом Китае заблокирован доступ к соцсетям Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp и Telegram и поисковой системе Google.

«В соответствии с обязательствами, которые по контракту взял на себя город-организатор, оргкомитет зимних Олимпийских игр в Пекине предоставит внутри замкнутой системы открытый интернет-сервис всем аккредитованным участникам на ключевых олимпийских объектах», — сообщили в МОК. Соцсети будут доступны в Олимпийской деревне, местах проведения соревнований и внесоревновательных мероприятий и в отелях.

В пределах Пекина и Чжанцзякоу можно будет получить доступ к открытому интернет-сервису с помощью сим-карт, которые предоставит оргкомитет Олимпиады, добавили в МОК. Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных