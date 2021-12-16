Овечкин повторил рекорд НХЛ по голам в большинстве

36-летний Овечкин провел 1226 игр в НХЛ в 17 сезонах. В текущем сезоне хоккеист провел 29 игр и забил 21 шайбу. Российский игрок возглавил гонку бомбардиров лиги. Всего за свою карьеру Овечкин забросил 751 шайбу и занимает четвертое место по этому показателю в истории НХЛ. Его опережает Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).