Овечкин повторил рекорд НХЛ по голам в большинстве
Российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин повторил рекорд по голам в большинстве в НХЛ, сообщает пресс-служба НХЛ. Игрок забросил в матче против «Чикаго» 274-ю шайбу в большинстве в своей карьере.
Встреча завершилась победой «Чикаго» в овертайме со счетом 5:4. По показателю забитых шайб в большинстве ранее единоличным лидером был Дэйв Андрейчук, завершивший карьеру в 2006 г.
36-летний Овечкин провел 1226 игр в НХЛ в 17 сезонах. В текущем сезоне хоккеист провел 29 игр и забил 21 шайбу. Российский игрок возглавил гонку бомбардиров лиги. Всего за свою карьеру Овечкин забросил 751 шайбу и занимает четвертое место по этому показателю в истории НХЛ. Его опережает Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).