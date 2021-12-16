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Овечкин повторил рекорд НХЛ по голам в большинстве

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Российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин повторил рекорд по голам в большинстве в НХЛ, сообщает пресс-служба НХЛ. Игрок забросил в матче против «Чикаго» 274-ю шайбу в большинстве в своей карьере.

Встреча завершилась победой «Чикаго» в овертайме со счетом 5:4. По показателю забитых шайб в большинстве ранее единоличным лидером был Дэйв Андрейчук, завершивший карьеру в 2006 г.

36-летний Овечкин провел 1226 игр в НХЛ в 17 сезонах. В текущем сезоне хоккеист провел 29 игр и забил 21 шайбу. Российский игрок возглавил гонку бомбардиров лиги. Всего за свою карьеру Овечкин забросил 751 шайбу и занимает четвертое место по этому показателю в истории НХЛ. Его опережает Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных