В Белоруссии умер старейший герой Советского Союза Василий Мичурин
В Белоруссии на 106-м году жизни скончался герой Советского Союза Василий Мичурин. Об этом сообщило Министерство обороны страны.
«Министерство обороны Республики Беларусь выражает соболезнования родным и близким Героя Советского Союза, полковника в отставке Мичурина Василия Сергеевича в связи с его смертью», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Василий Мичурин родился в Костромской губернии России 28 июля 1916 г. Мичурин был полковником в отставке, являлся участником Великой Отечественной войны и советско-финской войны. Звание героя СССР получил за подвиг, совершенный в советско-финской войне. 23-летний Мичурин остался один с тремя пулеметами против наступающих финских войск и сумел удержать рубеж на Карельском перешейке.