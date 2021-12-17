В Белоруссии умер старейший герой Советского Союза Василий Мичурин

Василий Мичурин родился в Костромской губернии России 28 июля 1916 г. Мичурин был полковником в отставке, являлся участником Великой Отечественной войны и советско-финской войны. Звание героя СССР получил за подвиг, совершенный в советско-финской войне. 23-летний Мичурин остался один с тремя пулеметами против наступающих финских войск и сумел удержать рубеж на Карельском перешейке.