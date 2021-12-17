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В Белоруссии умер старейший герой Советского Союза Василий Мичурин

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В Белоруссии на 106-м году жизни скончался герой Советского Союза Василий Мичурин. Об этом сообщило Министерство обороны страны.

«Министерство обороны Республики Беларусь выражает соболезнования родным и близким Героя Советского Союза, полковника в отставке Мичурина Василия Сергеевича в связи с его смертью», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

По данным «БелТА», Мичурин является старейшим Героем Советского Союза. «Sputnik Беларусь» сообщает, что теперь в республике остался один удостоенный этого звания — это Иван Кустов, которому сейчас 97 лет.

Василий Мичурин родился в Костромской губернии России 28 июля 1916 г. Мичурин был полковником в отставке, являлся участником Великой Отечественной войны и советско-финской войны. Звание героя СССР получил за подвиг, совершенный в советско-финской войне. 23-летний Мичурин остался один с тремя пулеметами против наступающих финских войск и сумел удержать рубеж на Карельском перешейке.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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