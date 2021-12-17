В России за сутки выявили 27 743 случая коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировали 27 743 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель стал минимальным с 8 октября. Также за сутки зарегистрировали 1080 случаев смерти от COVID-19 — показатель опустился ниже 1100 случаев впервые с 25 октября.
За весь период пандемии в России выявили 10 159 389 случаев болезни. 8 914 225 пациентов вылечились от COVID-19, 295 104 — скончались.
В Москве за сутки выявили 2755 случаев заражения после 3322 днем ранее. 800 пациентов за сутки были госпитализированы с COVID-19. На ИВЛ остаются 528 человек.
Высокий суточный прирост заболеваемости COVID-19 также зарегистрирован в Санкт-Петербурге — 1984 случая, Московской области — 1452, Красноярском крае — 677, Нижегородской области — 667, Пермском крае — 652 случая.
По данным оперштаба на 10 декабря, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 55,7%. Прививки первым компонентом вакцины сделали 74,2 млн россиян, а полностью привились около 67,3 млн человек.