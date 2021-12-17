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В России за сутки выявили 27 743 случая коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировали 27 743 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель стал минимальным с 8 октября. Также за сутки зарегистрировали 1080 случаев смерти от COVID-19 — показатель опустился ниже 1100 случаев впервые с 25 октября.

За весь период пандемии в России выявили 10 159 389 случаев болезни. 8 914 225 пациентов вылечились от COVID-19, 295 104 — скончались.

В Москве за сутки выявили 2755 случаев заражения после 3322 днем ранее. 800 пациентов за сутки были госпитализированы с COVID-19. На ИВЛ остаются 528 человек. 

Высокий суточный прирост заболеваемости COVID-19 также зарегистрирован в Санкт-Петербурге — 1984 случая, Московской области — 1452, Красноярском крае — 677, Нижегородской области — 667, Пермском крае — 652 случая. 

По данным оперштаба на 10 декабря, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 55,7%. Прививки первым компонентом вакцины сделали 74,2 млн россиян, а полностью привились около 67,3 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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