В России за сутки выявили 27 743 случая коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировали 27 743 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель стал минимальным с 8 октября. Также за сутки зарегистрировали 1080 случаев смерти от COVID-19 — показатель опустился ниже 1100 случаев впервые с 25 октября.