Жителя Хабаровского края обвинили в контрабанде леса на 1 млрд рублей

Для получения разрешения на экспорт леса злоумышленники, в том числе обвиняемый, зарегистрировали на подставных лиц две фирмы, через которые сделали поддельные документы, чтобы придать видимость законности покупки леса. В доме у лидера группировки изъяли 60 млн руб. По версии прокуратуры, средства были «кассой преступного сообщества», их арестовали.