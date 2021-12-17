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Общество

Жителя Хабаровского края обвинили в контрабанде леса на 1 млрд рублей

Ведомости

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Хабаровского края, который обвиняется по делу о контрабанде ценных пород древесины на 1 млрд руб., говорится на сайте ведомства. Дело будет рассматривать Уссурийский районный суд Приморского края.

Мужчину обвиняют по статьям об участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК), контрабанде стратегически важных ресурсов в особо крупном размере организованной группой (ч. 3 ст. 226.1 УК) и незаконном создании юридического лица через подставных лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). По совокупности статей ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

По версии следствия, обвиняемый с 2016 по 2019 г. был участником сообщества, которое закупило более 70 000 куб. м нелегально заготовленных ценных пород деревьев - дуба монгольского и ясеня маньчжурского. Стоимость вывезенной за рубеж древесины составила 1 млрд руб. 

Для получения разрешения на экспорт леса злоумышленники, в том числе обвиняемый, зарегистрировали на подставных лиц две фирмы, через которые сделали поддельные документы, чтобы придать видимость законности покупки леса. В доме у лидера группировки изъяли 60 млн руб. По версии прокуратуры, средства были «кассой преступного сообщества», их арестовали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных