Жителя Хабаровского края обвинили в контрабанде леса на 1 млрд рублей
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Хабаровского края, который обвиняется по делу о контрабанде ценных пород древесины на 1 млрд руб., говорится на сайте ведомства. Дело будет рассматривать Уссурийский районный суд Приморского края.
Мужчину обвиняют по статьям об участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК), контрабанде стратегически важных ресурсов в особо крупном размере организованной группой (ч. 3 ст. 226.1 УК) и незаконном создании юридического лица через подставных лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). По совокупности статей ему может грозить до 12 лет лишения свободы.
По версии следствия, обвиняемый с 2016 по 2019 г. был участником сообщества, которое закупило более 70 000 куб. м нелегально заготовленных ценных пород деревьев - дуба монгольского и ясеня маньчжурского. Стоимость вывезенной за рубеж древесины составила 1 млрд руб.
Для получения разрешения на экспорт леса злоумышленники, в том числе обвиняемый, зарегистрировали на подставных лиц две фирмы, через которые сделали поддельные документы, чтобы придать видимость законности покупки леса. В доме у лидера группировки изъяли 60 млн руб. По версии прокуратуры, средства были «кассой преступного сообщества», их арестовали.