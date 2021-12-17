Госдума продлила «дачную амнистию» до 2031 года

В соответствии с законом, гражданин, который хочет оформить права на жилой дом и земельный участок, должен подать заявление в орган местного самоуправления. Вместе с ним необходимо приложить документ, подтверждающий факт владения. К заявлению может быть приложен документ о выделении земли организацией-работодателем, договор о подключении дома к сетям инженерно-технического обеспечения, договор об уплате коммунальных услуг или платежки по таким услугам и другие документы, перечень которых утвержден законом. Владельцам участков не придется оплачивать госпошлину. После государственной регистрации прав уполномоченный орган обязан передать собственнику выписки из ЕГРН.