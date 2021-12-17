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Госдума продлила «дачную амнистию» до 2031 года

Ведомости

Госдума в третьем, заключительном чтении приняла законопроект о продлении и расширении «дачной амнистии» до 2031 г. Об это говорится на сайте нижней палаты.

Как ранее пояснял председатель Госдумы Вячеслав Володин, в рамках «амнистии» гражданам доступна процедура упрощенного оформления прав на жилые дома и постройки, построенные на государственных, муниципальных землях до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ от 7 мая 1998 г. По словам Володина, продление «дачной амнистии» до 2031 г. позволит дополнительно защитить права граждан, которые получили в наследство имущество от прошлых собственников, не успевших воспользоваться данной процедурой.

В соответствии с законом, гражданин, который хочет оформить права на жилой дом и земельный участок, должен подать заявление в орган местного самоуправления. Вместе с ним необходимо приложить документ, подтверждающий факт владения. К заявлению может быть приложен документ о выделении земли организацией-работодателем, договор о подключении дома к сетям инженерно-технического обеспечения, договор об уплате коммунальных услуг или платежки по таким услугам и другие документы, перечень которых утвержден законом. Владельцам участков не придется оплачивать госпошлину. После государственной регистрации прав уполномоченный орган обязан передать собственнику выписки из ЕГРН.

Инициаторами продления «дачной амнистии» стали сенатор, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и председатель комитета палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Как заявил последний, правительство также обсуждает вопрос о бессрочном продлении «дачной амнистии», чтобы в дальнейшем такой порядок оформления действовал на постоянной основе, однако он не будет распространяться на особо охраняемые территории.

«Дачная амнистия» — название принятого в 2006 г. федерального закона, который позволяет зарегистрировать в упрощенном порядке жилые и садовые дома, а также строения на садовых земельных наделах. Закон распространяется на садовые домики, индивидуальные жилые дома, а также хозяйственные постройки или гаражи. По принятому в прошлом году закону «дачная амнистия» действовала до 1 марта 2026 г. С 2006 г. «дачной амнистией» воспользовались более 14 млн заявителей.

Ранее по теме: Комитет Госдумы одобрил продление «дачной амнистии» до 2031 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных