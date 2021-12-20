Вирусолог оценил возможный срок наступления смерти после заболевания COVID-19

«Когда обычно человек заболевает коронавирусом, умирать люди начинают где-то через три-четыре недели. Если верить сообщениям, что высокая заболеваемость была несколько дней назад в Великобритании, куда проник штамм омикрон, значит нужно ждать недели три, чтобы понять, что с этими людьми происходит», — сообщил Альтштейн. По его мнению, «ничего страшного с ними не будет».