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Вирусолог оценил возможный срок наступления смерти после заболевания COVID-19

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Пациент с COVID-19 умирает в среднем через три-четыре недели после заражения вирусом, сообщил Ura.ru вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

«Когда обычно человек заболевает коронавирусом, умирать люди начинают где-то через три-четыре недели. Если верить сообщениям, что высокая заболеваемость была несколько дней назад в Великобритании, куда проник штамм омикрон, значит нужно ждать недели три, чтобы понять, что с этими людьми происходит», — сообщил Альтштейн. По его мнению, «ничего страшного с ними не будет».

Он рассказал, что, согласно имеющимся данным, омикрон не повысит смертность от COVID-19 и не вызовет тяжелого течения болезни. Данные о проявлении штамма появятся как минимум к Новому году, но сейчас известно, что у штамма нет отличительных черт: заболевание протекает как простуда. Заражение омикроном протекает в нетяжелой форме, однако эта информация основана на наблюдениях за молодыми людьми из Южной Африки, добавил Альтштейн.

Штамм омикрон был обнаружен на юге Африки в начале ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность омикрона, усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. В России его впервые зафиксировали 6 декабря у людей, прибывших из ЮАР. Омикрон выявлен в 89 странах.

Ранее по теме: «Омикрон»-штамм коронавируса выявили в 89 странах

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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