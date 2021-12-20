Вирусолог оценил возможный срок наступления смерти после заболевания COVID-19
Пациент с COVID-19 умирает в среднем через три-четыре недели после заражения вирусом, сообщил Ura.ru вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.
«Когда обычно человек заболевает коронавирусом, умирать люди начинают где-то через три-четыре недели. Если верить сообщениям, что высокая заболеваемость была несколько дней назад в Великобритании, куда проник штамм омикрон, значит нужно ждать недели три, чтобы понять, что с этими людьми происходит», — сообщил Альтштейн. По его мнению, «ничего страшного с ними не будет».
Он рассказал, что, согласно имеющимся данным, омикрон не повысит смертность от COVID-19 и не вызовет тяжелого течения болезни. Данные о проявлении штамма появятся как минимум к Новому году, но сейчас известно, что у штамма нет отличительных черт: заболевание протекает как простуда. Заражение омикроном протекает в нетяжелой форме, однако эта информация основана на наблюдениях за молодыми людьми из Южной Африки, добавил Альтштейн.
Штамм омикрон был обнаружен на юге Африки в начале ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность омикрона, усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. В России его впервые зафиксировали 6 декабря у людей, прибывших из ЮАР. Омикрон выявлен в 89 странах.