Forbes сообщил о видео основателя Group-IB на случай ареста или смерти

Видео начинается словами: «Если вы видите это видео, значит, меня убили или я сижу в тюрьме». Один из друзей Сачкова рассказал, что в видео бизнесмен предположил, что на него могут совершить покушение. По словам собеседника издания, Сачков думал, что его отравят, а в последние месяцы перед арестом говорил в том числе про обвинение в госизмене и несколько раз замечал за собой слежку.