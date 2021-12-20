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Forbes сообщил о видео основателя Group-IB на случай ареста или смерти

Ведомости

Основатель Group-IB Илья Сачков, которого обвинили в госизмене, год назад записал и отправил своим близким и друзьям видеообращение, в котором допустил, что его могут арестовать или убить. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на три источника, близких к Сачкову. Также существование видео подтвердил журналист Андрей Лошак, который снимал Сачкова для своего сериала о хакерах.

Видео начинается словами: «Если вы видите это видео, значит, меня убили или я сижу в тюрьме». Один из друзей Сачкова рассказал, что в видео бизнесмен предположил, что на него могут совершить покушение. По словам собеседника издания, Сачков думал, что его отравят, а в последние месяцы перед арестом говорил в том числе про обвинение в госизмене и несколько раз замечал за собой слежку.

29 сентября в московском офисе Group-IB прошли обыски. В тот же день Лефортовский суд столицы арестовал Сачкова до 27 ноября. Затем арест был продлен до 28 февраля 2022 г. Подробности уголовного дела не раскрываются, поскольку оно засекречено. Однако, по данным источников ТАСС, Сачкова подозревают в передаче разведывательных данных иностранным спецслужбам. По данным агентства, дело Сачкова может быть связано с уголовным делом бывших сотрудников ФСБ Дмитрия Докучаева и Сергея Михайлова, которых осудили за государственную измену.

10 апреля 2019 г. бывший сотрудник Центра информационной безопасности ФСБ Дмитрий Докучаев был приговорен к шести годам колонии и лишен звания майора за государственную измену. Под стражей он находился с декабря 2016 г. Дело против него имело гриф «совершенно секретно». Как сообщил тогда пресс-секретарь суда, оно рассматривалось в особом порядке, что предполагает полное признание вины обвиняемым без исследования доказательств по делу. 13 мая этого года Докучаева освободили досрочно.

Group-IB — одна из ведущих российских и мировых компаний в сфере кибербезопасности. В 2018 г. компания открыла штаб-квартиру в Сингапуре, хотя большинство ее продуктов по-прежнему разрабатывается в России. По словам собеседника RTVI, большую часть времени Сачков проводил в Сингапуре.

Ранее по теме: Суд продлил арест основателя Group-IB Ильи Сачкова на три месяца

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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